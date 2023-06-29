София Позднякова: «В мире все радуются, что стало меньше конкуренции, особенно в женской сабле. Мы там явно никому не нужны лишний раз»

София Позднякова считает, что иностранцы не ждут возвращения россиян на турниры.

– Из основных соперников никто не писал? В плавании, например, Евгения Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, а ее основная соперница поздравила, сказала: «Молодец, детка! Ты разорвала!»

– Нет, у нас такое не наблюдается. Был острый момент, когда все только начиналось. А потом, помню, поздравляла ребят с медалями то ли на чемпионате Европы, то ли на мире, и они отвечали: «Спасибо большое, хотелось бы вас видеть тоже». Это где-то год назад, в июне или в июле.

– Ты сама сделала этот шаг?

– Да, хотелось поддержать человека, потому что это крутой результат, прорыв, большой труд. Я написала – мне ответили.

– Но это же при отсутствии наших…

– Ну… Этот парень, грузин Сандро Базадзе, – хороший фехтовальщик. Видно, какую работу проделал за последние несколько лет. Мы всегда хорошо общались. Не сказать, что большие друзья, но в зале здоровались, могли перекинуться парой слов.

Для меня виден рост этого спортсмена, я его от чистого сердца поздравила. Он написал: «Спасибо. И без вас, конечно, не то». А так, чтобы кто-то причитал: «Как же не хватает русских…» Да, конечно, все радуются, что стало меньше конкуренции, особенно в женской сабле. Мы там явно никому не нужны лишний раз.

– Я всегда говорю, что когда выигрываешь без сильных конкурентов, то медаль немного ниже достоинством.

– Разделяю эту позицию. То же самое, если приду в какую-нибудь детскую школу, у всех выиграю и такая: «Ох, какая я молодец!»

Уже думала об этом. Вряд ли та же француженка, которая проиграла Соне Великой в 2016 году, потом мне в Токио, в случае победы на Олимпиаде в Париже – а я думаю, у нее есть потенциал – будет стоять с медалью и думать: «Эх, ну вот Сони нет… А так все хорошо», – рассказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в интервью Алле Шишкиной.