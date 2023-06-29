София Позднякова: «В мире все радуются, что стало меньше конкуренции, особенно в женской сабле. Мы там явно никому не нужны лишний раз»

Теги сборная России жен Софья Великая сабля Манон Брюне София Позднякова Сандро Базадзе сборная Грузии Евгения Чикунова Фехтование

София Позднякова считает, что иностранцы не ждут возвращения россиян на турниры.

– Из основных соперников никто не писал? В плавании, например, Евгения Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, а ее основная соперница поздравила, сказала: «Молодец, детка! Ты разорвала!»

– Нет, у нас такое не наблюдается. Был острый момент, когда все только начиналось. А потом, помню, поздравляла ребят с медалями то ли на чемпионате Европы, то ли на мире, и они отвечали: «Спасибо большое, хотелось бы вас видеть тоже». Это где-то год назад, в июне или в июле.

– Ты сама сделала этот шаг?

– Да, хотелось поддержать человека, потому что это крутой результат, прорыв, большой труд. Я написала – мне ответили.

– Но это же при отсутствии наших…

– Ну… Этот парень, грузин Сандро Базадзе,  – хороший фехтовальщик. Видно, какую работу проделал за последние несколько лет. Мы всегда хорошо общались. Не сказать, что большие друзья, но в зале здоровались, могли перекинуться парой слов.

Для меня виден рост этого спортсмена, я его от чистого сердца поздравила. Он написал: «Спасибо. И без вас, конечно, не то». А так, чтобы кто-то причитал: «Как же не хватает русских…» Да, конечно, все радуются, что стало меньше конкуренции, особенно в женской сабле. Мы там явно никому не нужны лишний раз.

– Я всегда говорю, что когда выигрываешь без сильных конкурентов, то медаль немного ниже достоинством.

– Разделяю эту позицию. То же самое, если приду в какую-нибудь детскую школу, у всех выиграю и такая: «Ох, какая я молодец!»

Уже думала об этом. Вряд ли та же француженка, которая проиграла Соне Великой в 2016 году, потом мне в Токио, в случае победы на Олимпиаде в Париже – а я думаю, у нее есть потенциал – будет стоять с медалью и думать: «Эх, ну вот Сони нет… А так все хорошо», – рассказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в интервью Алле Шишкиной.

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2 комментария

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Alberville
Вашингтонский обком работал сверхурочно для того, чтобы уничтожить конкуренцию в женской сабле....
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arisstopane
сознание 5летней девочки...
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