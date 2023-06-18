Чемпионат Европы по фехтованию. Базадзе, ди Вероли, Батини и Луи Мари победили, Бекмурзова – 19-я, Хаертдинова и Саркисян – 27-е

Теги шпага результаты сборная России жен сборная Франции жен чемпионат Европы сборная Италии жен сборная Венгрии Аличе Вольпи Андраш Сатмари Сандро Базадзе сборная Грузии Артем Саркисян Яна Бекмурзова Полина Хаертдинова Александра Луи Мари Мара Наваррия Ориан Майо сборная Турции Мартина Батини сборная Польши Мартина Фаваретто Энвер Йылдырым Давиде ди Вероли Федерико Висмара Фехтование

Россияне не завоевали медалей в первых 4 видах программы чемпионата Европы по фехтованию.

Соревнования проходят с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы

Пловдив, Болгария

Индивидуальные соревнования

Женщины

Шпага

1. Александра Луи Мари (Франция)

2. Мара Наваррия (Италия)

3. Ориан Майо (Франция)...

19. Яна Бекмурзова (Россия)...

27. Полина Хаертдинова (Россия)...

Рапира

1. Мартина Батини (Италия)

2. Мартина Фаваретто (Италия)

3. Аличе Вольпи (Италия)

Мужчины

Сабля

1. Сандро Базадзе (Грузия)

2. Андраш Сатмари (Венгрия)

3. Энвер Йылдырым (Турция)

Шпага

1. Давиде ди Вероли (Италия)

2. Федерико Висмара (Италия)

3. Матеуш Анткевич (Польша)...

27. Артем Саркисян (Россия)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий