Чемпионат Европы по фехтованию. Базадзе, ди Вероли, Батини и Луи Мари победили, Бекмурзова – 19-я, Хаертдинова и Саркисян – 27-е

Россияне не завоевали медалей в первых 4 видах программы чемпионата Европы по фехтованию.

Соревнования проходят с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы

Пловдив, Болгария

Индивидуальные соревнования

Женщины

Шпага

1. Александра Луи Мари (Франция)

2. Мара Наваррия (Италия)

3. Ориан Майо (Франция)...

19. Яна Бекмурзова (Россия)...

27. Полина Хаертдинова (Россия)...

Рапира

1. Мартина Батини (Италия)

2. Мартина Фаваретто (Италия)

3. Аличе Вольпи (Италия)

Мужчины

Сабля

1. Сандро Базадзе (Грузия)

2. Андраш Сатмари (Венгрия)

3. Энвер Йылдырым (Турция)

Шпага

1. Давиде ди Вероли (Италия)

2. Федерико Висмара (Италия)

3. Матеуш Анткевич (Польша)...

27. Артем Саркисян (Россия)