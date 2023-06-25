Станислав Поздняков: «Уверен, мы будем выигрывать Олимпийские игры еще много раз. Разум в головах тех, кто хочет нас запретить, рано или поздно возобладает»

В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия Всероссийского олимпийского дня.

В церемонии принял участие президент Олимпийского комитета России ( ) , одним из ведущих праздника стал олимпийский чемпион по фигурному катанию .

«Поздравляю с открытием олимпийского дня. Основной и главной задачей олимпизма является воспитание гармонично развитого человека.

Сейчас не самые простые времена у олимпийского движения в России. Но то, как мы бодро держимся, когда нас несправедливо отстраняют, говорит о том, что наша большая олимпийская семья состоялась.

Уверен, мы будем выигрывать Олимпийские игры еще много‑много раз. Разум в головах тех людей, кто хочет нас запретить, рано или поздно возобладает», – сказал Поздняков во время церемонии открытия.