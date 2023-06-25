Станислав Поздняков: «Уверен, мы будем выигрывать Олимпийские игры еще много раз. Разум в головах тех, кто хочет нас запретить, рано или поздно возобладает»
В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия Всероссийского олимпийского дня.
В церемонии принял участие президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, одним из ведущих праздника стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
«Поздравляю с открытием олимпийского дня. Основной и главной задачей олимпизма является воспитание гармонично развитого человека.
Сейчас не самые простые времена у олимпийского движения в России. Но то, как мы бодро держимся, когда нас несправедливо отстраняют, говорит о том, что наша большая олимпийская семья состоялась.
Уверен, мы будем выигрывать Олимпийские игры еще много‑много раз. Разум в головах тех людей, кто хочет нас запретить, рано или поздно возобладает», – сказал Поздняков во время церемонии открытия.
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