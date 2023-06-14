Станислав Поздняков: «Считаем дискриминационным отлучение спортсменов ЦСКА от выступлений на мировой арене. Справедливость в итоге будет восстановлена»

Глава ОКР назвал дискриминационным запрет на участие атлетов ЦСКА в международных турнирах.

Сегодня в штаб-квартире Олимпийского комитета России прошла торжественная церемония награждения сотрудников ОКР в рамках 100-летия со дня образования ЦСКА. Памятные медали были вручены за содействие в подготовке и выступлении российских спортсменов на Олимпиадах 2020 и 2022 года.

«Олимпийский комитет России последовательно и неукоснительно, независимо от сиюминутных обстоятельств, поддерживает наши спортивные организации, которые вносят огромный вклад в развитие спорта высших достижений.

ЦСКА, безусловно, является одной из них, на протяжении многих десятилетий сохраняя приверженность истинным олимпийским ценностям и принося славу нашей стране яркими победами, рекордами и завоеванными олимпийскими медалями.

Сегодняшнюю ситуацию, а именно отлучение армейцев от выступлений на мировой арене, мы считаем дискриминационной.

В этой связи выражаем свою солидарность и всецелую поддержку спортсменам, тренерам, специалистам ЦСКА, Динамо и других обществ, которые незаконно и необоснованно лишены возможности участия в международных соревнованиях.

Вместе с тем я согласен с коллегами в том, что совместными усилиями справедливость в итоге будет восстановлена», – написал Станислав Поздняков в телеграм-канале.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов и представителей силовых ведомств.