Поздняков написал поздравление с Днем России: «Мы вновь проходим через серьезные испытания. Вызовы требуют от нашего многонационального народа единства и сплоченности»

Станислав Поздняков опубликовал поздравление с Днем России и призвал народ к единству.

«Сегодня мы отмечаем главный национальный праздник Российской Федерации в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. За независимость и свободу сражались наши отцы, деды и прадеды в Великой отечественной войне.

Сейчас мы вновь проходим через серьезные испытания. Нацизм, экстремизм, агрессивная политика, направленная против нашей Родины, – все это вызовы, которые требуют от нашего многонационального народа в первую очередь единства и сплоченности.

Стойкость духа, мужество, готовность решать задачи любой степени сложности на благо Отчизны и ее интересов являются залогом развития и процветания России, которая всегда и во все времена славилась истинным патриотизмом своих граждан.

В том числе, тех, кто связал свою жизнь и судьбу со спортом, принося своими победами и медалями славу нашей великой державе и мотивируя будущие поколения спортсменов на новые успехи. Преемственность и традиции играют в этом огромную роль», – написал глава Олимпийского комитета России (ОКР) в телеграм-канале.

«От лица Олимпийского комитета России поздравляю всех соотечественников с сегодняшним праздником! Желаю всем вам оставаться преданными идеалам и ценностям нашей страны, быть достойными продолжателями дел наших предков, гордиться возможностью и правом быть россиянами!» – добавил он.