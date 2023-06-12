Поздняков написал поздравление с Днем России: «Мы вновь проходим через серьезные испытания. Вызовы требуют от нашего многонационального народа единства и сплоченности»

Теги Станислав Поздняков ОКР Биатлон

Станислав Поздняков опубликовал поздравление с Днем России и призвал народ к единству.

«Сегодня мы отмечаем главный национальный праздник Российской Федерации в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. За независимость и свободу сражались наши отцы, деды и прадеды в Великой отечественной войне.

Сейчас мы вновь проходим через серьезные испытания. Нацизм, экстремизм, агрессивная политика, направленная против нашей Родины, – все это вызовы, которые требуют от нашего многонационального народа в первую очередь единства и сплоченности.

Стойкость духа, мужество, готовность решать задачи любой степени сложности на благо Отчизны и ее интересов являются залогом развития и процветания России, которая всегда и во все времена славилась истинным патриотизмом своих граждан.

В том числе, тех, кто связал свою жизнь и судьбу со спортом, принося своими победами и медалями славу нашей великой державе и мотивируя будущие поколения спортсменов на новые успехи. Преемственность и традиции играют в этом огромную роль», – написал глава Олимпийского комитета России (ОКР) в телеграм-канале.

«От лица Олимпийского комитета России поздравляю всех соотечественников с сегодняшним праздником! Желаю всем вам оставаться преданными идеалам и ценностям нашей страны, быть достойными продолжателями дел наших предков, гордиться возможностью и правом быть россиянами!» – добавил он.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Ваши деды сражались за свободу городов на Донбассе, а Ваши друзья и начальники сейчас от них же не оставляют камня на камне. Но нацисты и экстремисты конечно не они, а кто-то там другой.
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Что он несёт? Отцы и деды сражались в ВОВ за независимость РСФСР от СССР?)
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Опять от народа требуют сплотиться, потерпеть, затянуть пояса...
Просто жить когда разрешат?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Olga.t
Опять от народа требуют сплотиться, потерпеть, затянуть пояса... Просто жить когда разрешат?
народу терпеть, а поздняковым жить всласть👏
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВЛАДИМИР КОРФ
Как же они любят вспоминать дедов и прадедов, сражавшихся против того, что они сейчас сами же творят. Больные люди. И вот такие управляют страной. Жесть... Единственное, чего хочется пожелать своей любимой стране, это скорейшего освобождения от этой невменяемой преступной банды.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
А вообще хорошо лизнул, молодец. И про духовные скрепы не забыл.
Очень надеюсь, что его однажды люстрируют
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
И кто же эти испытания устроил?
"Скажите как его зовут?" ©
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Голос Губерниева
В честь праздника сидр - бесплатно.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barry_Cadny
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
:)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Ответ Navian
Спросите у того, за кого вы голосовали все эти годы.
У партии "Яблоко"? Да они вроде как и не при чём.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Народ должен...а элита чиновники артисты не должны они как хотят.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
" За независимость и свободу сражались наши отцы, деды и прадеды в Великой отечественной войне." --- И хватит уже примазываться к их славе! Российские города уже под обстрелом...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Navian
Спросите у того, за кого вы голосовали все эти годы.
Да, кто-то голосовал "за", кто-то " против", кто-то вообще не ходил на выборы, потому что "итог" любого голосования был предрешён.
Как говорил Наполеон III "неважно как проголосуют, важно как посчитают".
Как скажут, так и " посчитают".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Olga.t
Опять от народа требуют сплотиться, потерпеть, затянуть пояса... Просто жить когда разрешат?
Спросите у того, за кого вы голосовали все эти годы.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krostis
к чему тут ВОВ? и почему тогда ни слова про Куликовскую битву ОВ 1812 и т.д.?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Сказочные персонажи, даты активного развала страны о которой в мечтах сейчас пускают слюни, отмечают как национальной праздник.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За Валенсию с 1999
Влад Поздняков молодец. Ведёт чопиксов на Самосир
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Какой то сумбур, при чем здесь отцы, деды, ВОВ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
не совсем нормальный этот поздняков,герой только в интервью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Olga.t
Да, кто-то голосовал "за", кто-то " против", кто-то вообще не ходил на выборы, потому что "итог" любого голосования был предрешён. Как говорил Наполеон III "неважно как проголосуют, важно как посчитают". Как скажут, так и " посчитают".
Предполагаю, что после Медведева было ещё нормальное голосование. Вот в этот раз и был шанс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глеб Саратов
Ответ Olga.t
Опять от народа требуют сплотиться, потерпеть, затянуть пояса... Просто жить когда разрешат?
ну, стоит подождать лет двадцать, это дурное поколение само вымрёт, но при этом нужно следить за поколение родившимся с 2004 по 2016, ибо есть вероятность, что они, на фоне ресннтимента, действительно повторят одну небезызвестную страну 30х годов прошлого века, а не нынешнюю пародию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глеб Саратов
Ответ Olga.t
Да, кто-то голосовал "за", кто-то " против", кто-то вообще не ходил на выборы, потому что "итог" любого голосования был предрешён. Как говорил Наполеон III "неважно как проголосуют, важно как посчитают". Как скажут, так и " посчитают".
педалирован е бойкот сработало бы до 2006 года, когда обязательный порог явки был, после отмены число бойкотирующих сугубо информация для статистики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий