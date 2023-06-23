Галина Горохова: «МОК сделал все, чтобы разъединить людей. У меня еще теплится надежда, что у руководителей международного спортивного движения мозги встанут на место»

Олимпийская чемпионка Галина Горохова высказалась о Международном олимпийском дне.

«Мы продолжаем праздновать Всероссийский олимпийский день в рамках Международного олимпийского дня, несмотря на то что сегодня отвернулся от России.

Дело дошло до того, что на днях решили проверять всех наших членов МОК, включая почетных, на предмет того, относятся ли они каким-то образом к Вооруженным силам РФ.

Разве этим чиновникам Международного олимпийского комитета стоит заниматься? Их задача укреплять дружбу между спортсменами всех стран.

Перед Играми в Токио олимпийский лозунг «Быстрее, выше, сильнее» расширился девизом «вместе», а потом МОК сделал все, чтобы разъединить людей.

То, что мы продолжаем вместе со всем миром праздновать День спорта, означает, что Россия не намерена замыкаться в себе и будет и дальше оставаться частью мирового спортивного сообщества.

У меня еще теплится надежда, что у руководителей международного спортивного движения мозги встанут на место.

И грустно оттого, что роли изменились, теперь спортсмены стали игрушкой для МОК, члены которого заседают до преклонной старости и объединились в клуб, решающий судьбы спортсменов по своему хотению», – сказала девятикратная чемпионка мира по фехтованию.