Галина Горохова: «МОК сделал все, чтобы разъединить людей. У меня еще теплится надежда, что у руководителей международного спортивного движения мозги встанут на место»

Теги МОК Галина Горохова ТАСС Фехтование

Олимпийская чемпионка Галина Горохова высказалась о Международном олимпийском дне.

«Мы продолжаем праздновать Всероссийский олимпийский день в рамках Международного олимпийского дня, несмотря на то что МОК сегодня отвернулся от России.

Дело дошло до того, что на днях решили проверять всех наших членов МОК, включая почетных, на предмет того, относятся ли они каким-то образом к Вооруженным силам РФ.

Разве этим чиновникам Международного олимпийского комитета стоит заниматься? Их задача укреплять дружбу между спортсменами всех стран.

Перед Играми в Токио олимпийский лозунг «Быстрее, выше, сильнее» расширился девизом «вместе», а потом МОК сделал все, чтобы разъединить людей.

То, что мы продолжаем вместе со всем миром праздновать День спорта, означает, что Россия не намерена замыкаться в себе и будет и дальше оставаться частью мирового спортивного сообщества.

У меня еще теплится надежда, что у руководителей международного спортивного движения мозги встанут на место.

И грустно оттого, что роли изменились, теперь спортсмены стали игрушкой для МОК, члены которого заседают до преклонной старости и объединились в клуб, решающий судьбы спортсменов по своему хотению», – сказала девятикратная чемпионка мира по фехтованию. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Не МОК сделал первый шаг к разъединению спортсменов.
Да, спорт был для всех стран и народов, пока кто-то не решил, что он вершитель судеб многих людей.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
three hundred bucks
Откуда они этих нафталиновых чемпионов достают. Тёте 84 года, она, наверняка, кроме первого канала и комсомолки других источников информации в жизни не видела.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий