Международная федерация фехтования допустила к работе на турнирах четверых российских судей

Теги FIE Федерация фехтования России Фехтование

Четверо российских судей допущены FIE к работе на турнирах под эгидой организации.

Об этом сообщил судья международной категории Владислав Шамис. 

«Ситуация с судейским корпусом примерно такая же, как со спортсменами, тренерами, персоналом, которые проходят проверку международной федерацией.

Создана специальная комиссия, которая проверяет спортсменов, тренеров, специалистов и судей в том числе на соответствие рекомендациям МОК.

В данный момент от FIE получено несколько небольших списков. Вероятно, проверяют всех наших заявленных людей. На сегодняшний момент четверо судей допущены до соревнований», – сказал Шамис в эфире «Матч ТВ». 

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