Международная федерация фехтования допустила к работе на турнирах четверых российских судей

Четверо российских судей допущены FIE к работе на турнирах под эгидой организации.

Об этом сообщил судья международной категории Владислав Шамис.

«Ситуация с судейским корпусом примерно такая же, как со спортсменами, тренерами, персоналом, которые проходят проверку международной федерацией.

Создана специальная комиссия, которая проверяет спортсменов, тренеров, специалистов и судей в том числе на соответствие рекомендациям МОК.

В данный момент от FIE получено несколько небольших списков. Вероятно, проверяют всех наших заявленных людей. На сегодняшний момент четверо судей допущены до соревнований», – сказал Шамис в эфире «Матч ТВ».