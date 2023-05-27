Вениамин Решетников: «МОК дискредитировал себя. В Олимпийской хартии четко написано, что соревнования – борьба между спортсменами, не между странами»
Четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников заявил, что МОК дискредитировал себя.
«Карьера практически заканчивается, Игры 2024 года – последний шанс поехать и завоевать олимпийскую медаль. Но я понимаю, что она не имеет никакого смысла, потому что МОК дискредитировал себя своими условиями.
В Олимпийской хартии четко написано, что соревнования – борьба между спортсменами, не между странами, а нас в итоге кошмарят по всем фронтам», – сказал Решетников.
Решетников не вошел в список 17 российских фехтовальщиков, которые получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
Спортсмен отметил, что все равно не согласился бы выступать на предложенных условиях.
«Нейтральный статус, на мой взгляд, – формальность, которая организована МОК совместно с Международной федерацией фехтования, потому что выставленные условия практически невыполнимы. Я не строил больших надежд на то, что нас туда допустят.
Слышал об истории и боксеров, и дзюдоистов, знаю позицию и [президента Федерации лыжных гонок России] Елены Вяльбе. Мнений по поводу нынешней ситуации много, но я бы не стал все делить на черное и белое.
Если бы возможно было смягчить выдвинутые условия, разрешить тот же флаг, то почему бы и не ехать? Мы решили не ехать.
Я бы и сам не поехал на этих условиях, даже несмотря на то, что мечта любого спортсмена – завоевать олимпийскую медаль. Однако выдвинутые условия являются несправедливыми», – заявил фехтовальщик.
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Я вот не понимаю, эти старпёры совсем думают, что все кругом полные ид***ты, а они одни в белом и самые умные? МОК крайне зависит от спонсоров, а спонсоры зависят от зрительских симпатий. Зрители всё прекрасно понимают, и уже видели много раз, как абсолютно наплевательский российские спортсмены и чиновники относятся к запретам госфлага(смотрим дело про допинг).
А СВО твоего государства, Веня, в сопредельном государстве как называется? Не пора ли, Вениамин, в 36 лет повзрослеть и не повторять, словно учёная птица попугай, пропагандистские мантры?
а почему тогда флаг и гимн столько попаболи доставляют? теннисисты играют и выигрывают. но просто теннисисты сами себя кормят, а не сидят нахлебниками на бюджете. потому и могут делать и говорить, что считают нужным, а не что спонсор укажет.
Тут ситуация абсолютно зеркальная, кучка военных использует город-миллионик как свою военную базу, прикрываясь мирным населением и лепя сказки про шахтёров и трактористов.
Еще в Испании мавров линчуют.