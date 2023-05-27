Вениамин Решетников: «МОК дискредитировал себя. В Олимпийской хартии четко написано, что соревнования – борьба между спортсменами, не между странами»

Теги МОК сборная России Вениамин Решетников Политика Федерация фехтования России ТАСС Фехтование

Четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников заявил, что МОК дискредитировал себя.

«Карьера практически заканчивается, Игры 2024 года – последний шанс поехать и завоевать олимпийскую медаль. Но я понимаю, что она не имеет никакого смысла, потому что МОК дискредитировал себя своими условиями.

В Олимпийской хартии четко написано, что соревнования – борьба между спортсменами, не между странами, а нас в итоге кошмарят по всем фронтам», – сказал Решетников.

Решетников не вошел в список 17 российских фехтовальщиков, которые получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Спортсмен отметил, что все равно не согласился бы выступать на предложенных условиях. 

«Нейтральный статус, на мой взгляд, – формальность, которая организована МОК совместно с Международной федерацией фехтования, потому что выставленные условия практически невыполнимы. Я не строил больших надежд на то, что нас туда допустят.

Слышал об истории и боксеров, и дзюдоистов, знаю позицию и [президента Федерации лыжных гонок России] Елены Вяльбе. Мнений по поводу нынешней ситуации много, но я бы не стал все делить на черное и белое.

Если бы возможно было смягчить выдвинутые условия, разрешить тот же флаг, то почему бы и не ехать? Мы решили не ехать.

Я бы и сам не поехал на этих условиях, даже несмотря на то, что мечта любого спортсмена – завоевать олимпийскую медаль. Однако выдвинутые условия являются несправедливыми», – заявил фехтовальщик. 

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32 комментария

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FCB1991
А спортсмены на политических митингах - это другое.
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Фил_Айви
Ну и нефиг туда ехать, на олимпиады эти дискредитированные. Один фиг там сплошь всё куплено. Зарубежные спортсмены соревнуются под допингом. С терапевтическими исключениями. Вместо женщин соревнуются мужики-трансгендеры, такому руку пожмешь, в Думу потом не возьмут, не по понятиям это. А ещё все они оружие поставляют Украине. И из него убивают наших мальчиков. Не надо туда ехать. Свою олимпиаду делайте.
+16
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Наталья Кузнецова
Как не взяли, так сразу типа не очень и хотелось. Хитёр.
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Максим Черкашин
Ответ FCB1991
А спортсмены на политических митингах - это другое.
В Олимпийской хартии четко написано, что это другое.:)))))
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Marky777
Ну так создайте свою честную олимпиаду, как предлагает одна жена миллиардера, делов то.
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Г1алг1а
А как же легенда о том, что во время Олимпиад останавливались войны? Воевали то страны.
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Anita_Goferdump
И вдруг он вспомнил что государство не должно вмешиватся в спорт. А как ссаньё менять через дырку в стенке, он забыл.
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User Samsung
Ответ Максим Черкашин
В Олимпийской хартии четко написано, что это другое.:)))))
В Олимпийской хартии разрешено спортсменам агитировать за всякие военные спецоперации ?
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Atsuktuvas
Так в чем проблема выступать без флага страны, если соревнуются не страны ?
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Melnikov1968
Вот не повезло тебе парень оказаться в такой ситуации. Вспоминаю 1984 год, когда на ОИ в ЛА не поехала, пожалуй, самая мощная сборная СССР. Но подлые чиновники решили, что ехать в логово к врагам небезопасно. А какие были команды по ЛА, плаванию, гимнастике, игровым видам спорта. Так что не ты первый, не ты последний.
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User Samsung
Ответ Фил_Айви
Ну и нефиг туда ехать, на олимпиады эти дискредитированные. Один фиг там сплошь всё куплено. Зарубежные спортсмены соревнуются под допингом. С терапевтическими исключениями. Вместо женщин соревнуются мужики-трансгендеры, такому руку пожмешь, в Думу потом не возьмут, не по понятиям это. А ещё все они оружие поставляют Украине. И из него убивают наших мальчиков. Не надо туда ехать. Свою олимпиаду делайте.
А что ваши мальчики в Украине забыли ?
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Олег Кузнецов
Ответ Наталья Кузнецова
Как не взяли, так сразу типа не очень и хотелось. Хитёр.
Господа спортсмены, вы теряете поддержку болельщиков, нам уже не жалко ваши карьеры. Определяйтесь скорее: вы за спорт или за политику и пропаганду. Невозможно как раньше -получать ордена и подарки от властей, носить ленточки на митингах в поддержку власти и выступать при этом на олимпиаде.
+2
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brig_Mercury
То есть соревнуются спортсмены, а не страны ( по хартии), но без флага мы не поедем. И тем, кого допустили, не дадим. Логично.
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Maxim Vasnechov
Каждое спортпобеда в РФ используется как гигантское политическое зрелище, с большим залом Кремля, награждением отличившихся повсюду, тренерами с флагами и портретами вождя. Самых послушных даже в госдуму избирают.
Я вот не понимаю, эти старпёры совсем думают, что все кругом полные ид***ты, а они одни в белом и самые умные? МОК крайне зависит от спонсоров, а спонсоры зависят от зрительских симпатий. Зрители всё прекрасно понимают, и уже видели много раз, как абсолютно наплевательский российские спортсмены и чиновники относятся к запретам госфлага(смотрим дело про допинг).
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Фил_Айви
Ответ User Samsung
А что ваши мальчики в Украине забыли ?
Есть такая штука, сарказм называется. Вот погугли что это, тогда и поймёшь про мальчиков.... Может быть ...
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Carlton Palmer
Ответ User Samsung
В Олимпийской хартии разрешено спортсменам агитировать за всякие военные спецоперации ?
Это не запрещено, а значит разрешено
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Jan T
Четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников заявил, что МОК дискредитировал себя.

А СВО твоего государства, Веня, в сопредельном государстве как называется? Не пора ли, Вениамин, в 36 лет повзрослеть и не повторять, словно учёная птица попугай, пропагандистские мантры?
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vulturecrow
"борьба между спортсменами, не между странами"
а почему тогда флаг и гимн столько попаболи доставляют? теннисисты играют и выигрывают. но просто теннисисты сами себя кормят, а не сидят нахлебниками на бюджете. потому и могут делать и говорить, что считают нужным, а не что спонсор укажет.
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Rumov
Будем дальше бомбить их детсады и поликлиники. Может тогда наших любимых спортсменов допустят.
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Andre Remati
Они бы лучше все эти претензии Путину предъявляли.
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Dayti
Ответ User Samsung
В Олимпийской хартии разрешено спортсменам агитировать за всякие военные спецоперации ?
уверен, что это был сарказм 😉
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User Samsung
Ответ saionera
а як-же обстреливать бывший свой миллионник из арты(как сербы Сараево),это же чудово ?
То ли дело Киев или Харьков бомбить . Красота !
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User Samsung
Ответ Виктор Войнов
На политических митингах это граждане со своей гражданской позицией. На спортивных соревнованиях это спортсмены.
Если эта гражданская позиция противоречит уставу ООН и дочерних организаций , то никаких международных соревнований
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Maxim Vasnechov
Ответ saionera
а як-же обстреливать бывший свой миллионник из арты(как сербы Сараево),это же чудово ?
За осаду Сараева(в том числе) сборная Югославии никаких ОИ не видела. И все песни "это не мы, это простые жители нашли в шахтах Боснии танки с тяжелой артой, а отпускники-офицеры вчера уволились" никого не впечатлили.
Тут ситуация абсолютно зеркальная, кучка военных использует город-миллионик как свою военную базу, прикрываясь мирным населением и лепя сказки про шахтёров и трактористов.
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Igor Pivovarov
Ответ Олег Кузнецов
Господа спортсмены, вы теряете поддержку болельщиков, нам уже не жалко ваши карьеры. Определяйтесь скорее: вы за спорт или за политику и пропаганду. Невозможно как раньше -получать ордена и подарки от властей, носить ленточки на митингах в поддержку власти и выступать при этом на олимпиаде.
А Ганнибалу значит можно было, да? А Александру Македонскому? Где ты был с такими речами 4500 лет?

Еще в Испании мавров линчуют.
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