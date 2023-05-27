Вениамин Решетников: «МОК дискредитировал себя. В Олимпийской хартии четко написано, что соревнования – борьба между спортсменами, не между странами»

Четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников заявил, что МОК дискредитировал себя.

«Карьера практически заканчивается, Игры 2024 года – последний шанс поехать и завоевать олимпийскую медаль. Но я понимаю, что она не имеет никакого смысла, потому что МОК дискредитировал себя своими условиями.

В Олимпийской хартии четко написано, что соревнования – борьба между спортсменами, не между странами, а нас в итоге кошмарят по всем фронтам», – сказал .

Решетников не вошел в список 17 российских фехтовальщиков, которые получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Спортсмен отметил, что все равно не согласился бы выступать на предложенных условиях.

«Нейтральный статус, на мой взгляд, – формальность, которая организована совместно с Международной федерацией фехтования, потому что выставленные условия практически невыполнимы. Я не строил больших надежд на то, что нас туда допустят.

Слышал об истории и боксеров, и дзюдоистов, знаю позицию и [президента лыжных гонок России] Елены Вяльбе. Мнений по поводу нынешней ситуации много, но я бы не стал все делить на черное и белое.

Если бы возможно было смягчить выдвинутые условия, разрешить тот же флаг, то почему бы и не ехать? Мы решили не ехать.

Я бы и сам не поехал на этих условиях, даже несмотря на то, что мечта любого спортсмена – завоевать олимпийскую медаль. Однако выдвинутые условия являются несправедливыми», – заявил фехтовальщик.

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