«Фактически мы должны отказаться от Родины, это недопустимо». Фехтовальщик Даниленко отказался от нейтрального статуса, одобренного FIE
Российский саблист Дмитрий Даниленко заявил, что отказывается от нейтрального статуса.
Даниленко вошел в список 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус для допуска к международным стартам.
При этом FIE не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян, Софию Позднякову и других ведущих спортсменов.
«Несправедливо, что одних пускают, других – нет, вносят раздор в команду. Считаю, что это неправильно, даже несмотря на то что у меня есть допуск.
Насколько я понял, нам еще и выдвинуты условия, согласно которым мы не можем получать зарплату в России, выступать на российских соревнованиях. Фактически мы должны отказаться от Родины, на таких условиях это недопустимо», – сказал Даниленко.
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