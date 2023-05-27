«Фактически мы должны отказаться от Родины, это недопустимо». Фехтовальщик Даниленко отказался от нейтрального статуса, одобренного FIE

Российский саблист Дмитрий Даниленко заявил, что отказывается от нейтрального статуса.

Даниленко вошел в список 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус для допуска к международным стартам.

При этом FIE не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок Софью Великую, , Софию Позднякову и других ведущих спортсменов.

«Несправедливо, что одних пускают, других – нет, вносят раздор в команду. Считаю, что это неправильно, даже несмотря на то что у меня есть допуск.

Насколько я понял, нам еще и выдвинуты условия, согласно которым мы не можем получать зарплату в России, выступать на российских соревнованиях. Фактически мы должны отказаться от Родины, на таких условиях это недопустимо», – сказал Даниленко.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная