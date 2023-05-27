«Фактически мы должны отказаться от Родины, это недопустимо». Фехтовальщик Даниленко отказался от нейтрального статуса, одобренного FIE

Теги сборная России Софья Великая FIE Яна Егорян Дмитрий Даниленко София Позднякова ТАСС Фехтование

Российский саблист Дмитрий Даниленко заявил, что отказывается от нейтрального статуса.

Даниленко вошел в список 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус для допуска к международным стартам. 

При этом FIE не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян, Софию Позднякову и других ведущих спортсменов.

«Несправедливо, что одних пускают, других – нет, вносят раздор в команду. Считаю, что это неправильно, даже несмотря на то что у меня есть допуск.

Насколько я понял, нам еще и выдвинуты условия, согласно которым мы не можем получать зарплату в России, выступать на российских соревнованиях. Фактически мы должны отказаться от Родины, на таких условиях это недопустимо», – сказал Даниленко. 

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3 комментария

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Maxim Vasnechov
Ещё десяток лозунгов, и можно профессию политрука осваивать, она сейчас актуальней.
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