Яна Егорян: «Если кого‑то будут допускать, а меня нет, я не встану в позу и не буду против, чтобы кто‑то поехал»

Российская фехтовальщица Яна Егорян высказалась о недопуске к международным соревнованиям.

— Насколько очевидным было для вас такое решение?

— Я довольно позитивный человек. Думаю, что шансы есть. Федерация наша работает, чтобы разрешить эту тяжелую ситуацию. Эта история длится достаточно давно, поэтому мы не сильно к сердцу принимаем любую информацию. Сначала нас допустили, потом сказали, что это невозможно, так как мы из ЦСКА и «Динамо».

Мы сейчас участвуем в российских соревнованиях, повышаем свой уровень. Надеемся на лучшее. Если нас не допустят, они потеряют саму суть вида спорта. Без нас уровень фехтования в мире упадет. У нас ведущие спортсмены.

— Остается какая‑то надежда на ОИ?

— Надежда умирает последней. Мы продолжаем тренироваться. Наш тренировочный процесс не изменился. Работаем в полную силу. Мы готовы! Хочется сказать, что я уже чемпионка Олимпийских игр, побывала на чемпионатах мира и Европы. Для меня ударом не будет факт того, что я не поеду на Олимпиаду. Но обидно за молодежь, потому что они этого не увидят.

Если кого‑то будут допускать, а меня нет, я не встану в позу и не буду против, чтобы кто‑то поехал, — сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная