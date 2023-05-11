Яна Егорян: «Надеюсь, что справедливость восторжествуют и спортсмены будут допущены к участию на международной арене»

Яна Егорян высказалась о недопуске к международным соревнованиям.

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к международным соревнованиям Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и других ведущих российских спортсменов.

«Списки еще обрабатываются, насколько мне известно, это не окончательное решение. Да, пока одобрение получили определенные спортсмены, но нужно еще дождаться, когда нам точно скажут, кто может ехать, а кто – нет.

Надеюсь, что справедливость восторжествуют и спортсмены будут допущены к участию на международной арене», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.