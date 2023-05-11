Яна Егорян: «Надеюсь, что справедливость восторжествуют и спортсмены будут допущены к участию на международной арене»

Теги сборная России жен сабля Яна Егорян ТАСС Фехтование

Яна Егорян высказалась о недопуске к международным соревнованиям.

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к международным соревнованиям Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и других ведущих российских спортсменов. 

«Списки еще обрабатываются, насколько мне известно, это не окончательное решение. Да, пока одобрение получили определенные спортсмены, но нужно еще дождаться, когда нам точно скажут, кто может ехать, а кто – нет.

Надеюсь, что справедливость восторжествуют и спортсмены будут допущены к участию на международной арене», – сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

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3 комментария

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Ярик01
То есть Поздняков, глава ОКР и Федерации фехтования России, рассказывающий, о том, что условия МОК это дискриминация по паспорту и что российские спортсмены все патриоты и не должны отказываться от флага и гимна (Родины), подал списки на всех, с челобитной пустить в нейтральном статусе? ))
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Dikki Shelton
Справедливость восторжествует. Но в другом.😎
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Сергей Орлов
Погоны сначала сними.
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