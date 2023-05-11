Решетников о недопуске: «Вердикт еще не окончательный, насколько я знаю. Международная федерация до сих пор рассматривает кандидатуры»

Фехтовальщик Вениамин Решетников высказался о недопуске к международным стартам.

«На самом деле, вердикт еще не окончательный, насколько я знаю. Международная федерация до сих пор рассматривает кандидатуры.

Но только как долго это будет происходить? Возможно, это произойдет уже как раз к концу олимпийского отбора, поэтому мы только ждем», – сказал Решетников.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная