Решетников о недопуске: «Вердикт еще не окончательный, насколько я знаю. Международная федерация до сих пор рассматривает кандидатуры»

Теги сборная России Вениамин Решетников сабля FIE Фехтование

Фехтовальщик Вениамин Решетников высказался о недопуске к международным стартам.

«На самом деле, вердикт еще не окончательный, насколько я знаю. Международная федерация до сих пор рассматривает кандидатуры.

Но только как долго это будет происходить? Возможно, это произойдет уже как раз к концу олимпийского отбора, поэтому мы только ждем», – сказал Решетников.

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