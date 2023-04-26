Федерация фехтования Украины обратилась в суд Лозанны с просьбой приостановить выполнение решения FIE о допуске россиян

Теги сборная России FIE сборная Украины Федерация фехтования России Фехтование

Федерация фехтования Украины подала иск в суд Лозанны на решение FIE о допуске россиян.

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Решение было принято после голосования на конгрессе.

«5 апреля 2023 года Федерация фехтования Украины подала в Окружной суд Лозанны заявление о принятии мер предосторожности в виде приостановления выполнения решения внеочередного конгресса FIE от 10 марта 2023 года о допуске российских и белорусских атлетов и официальных лиц федераций фехтования этих стран к индивидуальным и командным соревнованиям.

Федерация фехтования Украины просит суд ограничить любые действия FIE и ее органов, направленные на выполнение решения внеочередного конгресса FIE», – говорится в заявлении.

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