Мамедов об отмене турниров по фехтованию Финляндией и Данией: «Они очень смешные. У них ничего не проводится, нет олимпийского отбора»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Федерация фехтования России Фехтование

Глава Федерации фехтования России прокомментировал отказ Дании от проведения турниров.

Сегодня Федерация фехтования Дании (DFF) заявила, что отказывается от проведения международных турниров из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Ранее Финляндия по той же причине отменила турнир категории Б в Турку.

– Как оцените поведение коллег из Дании?

– У них ничего и не проводится.

– То есть датчане сделали бессмысленное заявление?

– Как и финны. Они очень смешные. Такими заявлениями они пытаются заявить о себе, хотя у них ничего не проводится. У них нет олимпийского отбора, – сказал Ильгар Мамедов.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?

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4 комментария

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goshforever
Ответ Ярик01
Ничего нет или нет олимпийского отбора как у финнов? А смысл любых соревнований это олимпийский отбор?
Календарь турниров по фехтованию в 2023 году https://www.sports.ru/fencing/blogs/3105494.html

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Viks
Не исключаю развала Международной федерации фехтования - у них серьёзный раскол. 46 стран вполне могут сформировать другую федерацию.
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Viks
«Они очень смешные. --- Так смейся, а не истери.
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Ярик01
Ничего нет или нет олимпийского отбора как у финнов?
А смысл любых соревнований это олимпийский отбор?
+1
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