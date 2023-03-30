Мамедов об отмене турниров по фехтованию Финляндией и Данией: «Они очень смешные. У них ничего не проводится, нет олимпийского отбора»
Глава Федерации фехтования России прокомментировал отказ Дании от проведения турниров.
Сегодня Федерация фехтования Дании (DFF) заявила, что отказывается от проведения международных турниров из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Ранее Финляндия по той же причине отменила турнир категории Б в Турку.
– Как оцените поведение коллег из Дании?
– У них ничего и не проводится.
– То есть датчане сделали бессмысленное заявление?
– Как и финны. Они очень смешные. Такими заявлениями они пытаются заявить о себе, хотя у них ничего не проводится. У них нет олимпийского отбора, – сказал Ильгар Мамедов.
В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?
Поищите Финляндию и Данию в списке
А смысл любых соревнований это олимпийский отбор?