Мамедов об отмене турниров по фехтованию Финляндией и Данией: «Они очень смешные. У них ничего не проводится, нет олимпийского отбора»

Глава Федерации фехтования России прокомментировал отказ Дании от проведения турниров.

Сегодня Федерация фехтования Дании (DFF) заявила, что отказывается от проведения международных турниров из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Ранее Финляндия по той же причине отменила турнир категории Б в Турку.

– Как оцените поведение коллег из Дании?

– У них ничего и не проводится.

– То есть датчане сделали бессмысленное заявление?

– Как и финны. Они очень смешные. Такими заявлениями они пытаются заявить о себе, хотя у них ничего не проводится. У них нет олимпийского отбора, – сказал Ильгар Мамедов.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?