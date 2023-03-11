Глава ФФР о допуске российских фехтовальщиков: «Международные соревнования стартуют в конце апреля. Будем участвовать там, куда сможем добраться»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР FIE Фехтование

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал подробности голосования по возвращению россиян и белорусов на международные старты.

Накануне Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном онлайн-конгрессе приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов.

«Первый шаг сделан. Это был онлайн-конгресс. Люди из разных стран голосовали. Одна федерация – один голос. Голосование было тайным. Нам неизвестно, кто «за», а кто «против».

Мы догадываемся, конечно. Хотя все говорят, что поддерживают нас. А на самом деле мы понимаем, что многим мы не нужны, мы – конкуренты.

46 стран против участия в личных соревнованиях, 51 страна против – в командных соревнованиях. Это же огромное число. Радует, что стран, которые нас поддерживают, оказалось большинство», – сказал Мамедов.

«Ждем заседание МОК в конце марта. После заседания, скорее всего, международная федерация фехтования получит какой-то документ, сделает с ним что-то и переправит нам.

Внутренние соревнования у нас проходят по нашей программе. А международные стартуют в конце апреля, в мае. И начинается целый год отбора на Олимпийские игры. Но, например, первый отборочный старт женской рапиры – в Польше.

Естественно, будем подавать документы в посольство. Но есть большие сомнения, что что-то может получиться – визы и так далее. Будем участвовать на тех соревнованиях, куда сможем добраться», – цитирует Мамедова «Спорт-Экспресс». 

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1 комментарий

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imaxim
Харлан заявила, что FIE ввела в кодекс наказание за бойкоты и при этом обещала, что если россияне не смогут добраться до соревнований, то будет перенос в другое место. Понятное дело, что она этим возмущена, но для России это крайне позитивный момент
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