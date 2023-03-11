Глава ФФР о допуске российских фехтовальщиков: «Международные соревнования стартуют в конце апреля. Будем участвовать там, куда сможем добраться»
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал подробности голосования по возвращению россиян и белорусов на международные старты.
Накануне Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном онлайн-конгрессе приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов.
«Первый шаг сделан. Это был онлайн-конгресс. Люди из разных стран голосовали. Одна федерация – один голос. Голосование было тайным. Нам неизвестно, кто «за», а кто «против».
Мы догадываемся, конечно. Хотя все говорят, что поддерживают нас. А на самом деле мы понимаем, что многим мы не нужны, мы – конкуренты.
46 стран против участия в личных соревнованиях, 51 страна против – в командных соревнованиях. Это же огромное число. Радует, что стран, которые нас поддерживают, оказалось большинство», – сказал Мамедов.
«Ждем заседание МОК в конце марта. После заседания, скорее всего, международная федерация фехтования получит какой-то документ, сделает с ним что-то и переправит нам.
Внутренние соревнования у нас проходят по нашей программе. А международные стартуют в конце апреля, в мае. И начинается целый год отбора на Олимпийские игры. Но, например, первый отборочный старт женской рапиры – в Польше.
Естественно, будем подавать документы в посольство. Но есть большие сомнения, что что-то может получиться – визы и так далее. Будем участвовать на тех соревнованиях, куда сможем добраться», – цитирует Мамедова «Спорт-Экспресс».
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