Винер о допуске фехтовальщиков: «Дай бог, чтобы это была первая ласточка. Это не Олимпиада, но международные соревнования – уже хорошо»

Теги Ирина Винер сборная России сборная России жен FIE Фехтование

Ирина Винер прокомментировала допуск российских фехтовальщиков к турнирам.

Накануне Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Дай бог, чтобы это была первая ласточка. Правда, это не Олимпийские игры, но то, что это уже международные соревнования – уже хорошо.

Видимо, это будут отборочные соревнования, которые будут решать попадание на Олимпийские игры, поэтому это уже важно.

Хотелось бы, чтобы и другие федерации этому последовали. К сожалению, в Международной федерации гимнастики пока все осталось без изменений», – сказала Винер. 

О, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

2 комментария

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Олег Кузнецов
Возможна бОльшая часть вины в недопуске гимнасток лежит на самой Винер-Усмановой и ее крайне агрессивном поведении.
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Manowar66
покемонов гоу бы вернули, гораздо больше людей порадуется)(
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