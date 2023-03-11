Карелин о допуске фехтовальщиков: «Любая возможность должна быть нами использована, чтобы вернуть свое законное место в мировой конкуренции»
Александр Карелин высказался о допуске российских фехтовальщиков к международным стартам.
«Любая возможность должна быть нами использована для того, чтобы вернуть свое законное место в мировой конкуренции. Мы можем принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе – главное, чтобы ребята эту возможность использовали по полной, продемонстрировали свои лучшие кондиции.
Надеюсь, что это событие станет толчком к позитивным изменениям в других видах спорта», – заявил трехкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе, член Совета Федерации.
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