Карелин о допуске фехтовальщиков: «Любая возможность должна быть нами использована, чтобы вернуть свое законное место в мировой конкуренции»

Александр Карелин высказался о допуске российских фехтовальщиков к международным стартам.

«Любая возможность должна быть нами использована для того, чтобы вернуть свое законное место в мировой конкуренции. Мы можем принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе – главное, чтобы ребята эту возможность использовали по полной, продемонстрировали свои лучшие кондиции.

Надеюсь, что это событие станет толчком к позитивным изменениям в других видах спорта», – заявил трехкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе, член Совета Федерации.