Карелин о допуске фехтовальщиков: «Любая возможность должна быть нами использована, чтобы вернуть свое законное место в мировой конкуренции»

Теги греко-римская борьба сборная России сборная России жен Александр Карелин Фехтование

Александр Карелин высказался о допуске российских фехтовальщиков к международным стартам.

«Любая возможность должна быть нами использована для того, чтобы вернуть свое законное место в мировой конкуренции. Мы можем принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе – главное, чтобы ребята эту возможность использовали по полной, продемонстрировали свои лучшие кондиции.

Надеюсь, что это событие станет толчком к позитивным изменениям в других видах спорта», – заявил трехкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе, член Совета Федерации.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сим Сим
Ответ Олег Кузнецов
Член совета Федерации не хочет поспособствовать, чтобы депутаты и члены СФ представляли интересы избирателей, а не президента ?
В России царь всегда главнее народа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Соболев
Допустить то допустили но это ещё не значит что кто то соревноваться будет с рассеей..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Член совета Федерации не хочет поспособствовать, чтобы депутаты и члены СФ представляли интересы избирателей, а не президента ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий