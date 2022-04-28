Александр Карелин: «Перед спортсменами, тренерами и организаторами стоит задача сделать так, чтобы наш спорт был готов к возвращению на мировые арены»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что российский спорт должен быть готов к возвращению на международную арену.

«Перед спортсменами, тренерами и организаторами соревнований сегодня стоит важная и сложная задача – сделать так, чтобы наш спорт был готов к возвращению на мировые арены. И если кому-то из вас не удалось что-то реализовать в своей карьере как спортсмену, помогайте всеми силами тем, кто следует за вами.

Вот вам потрясающий пример – Станислав Поздняков, который сейчас здесь с нами. Все, что не выиграл, хотя сам четырехкратный олимпийский чемпион, теперь «дорубает» за него дочь, уже двукратная олимпийская чемпионка, в которую отец вкладывает всю душу.

Мы живем в состоянии цикличности. И это не только олимпийские периоды и цикличность Олимпиад. На Игры-1980 не приехали многие страны, в 1984 году соревнования бойкотировал социалистический лагерь. А потом в 1988-м снова вернулись. И были готовы! Так же должно быть и сейчас.

Призываю вас: мы подготовим рамочку, вы – спортсмены – содержание, новые поводы для гордости. И мы научимся по-новому относиться к чемпионству внутри союзного государства. Сделаем этот титул более престижным», – сказал Карелин на форуме в Минске, где проходила встреча с участием комиссий спортсменов ОКР и НОК Беларуси.