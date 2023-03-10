Никитина о допуске российских фехтовальщиков: «Очень обрадовалась, для меня это стало неожиданностью. Конечно, мы надеялись, что нас вернут на мировую арену»

Теги сборная России жен FIE ТАСС Ольга Никитина Фехтование

Олимпийская чемпионка Ольга Никитина не ожидала, что Международная федерация фехтования (FIE) допустит российских спортсменов к участию в международных турнирах.

Сегодня FIE на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. 

«Я очень обрадовалась этой новости, для меня это стало неожиданностью.

Конечно, мы надеялись, что нас вернут на мировую арену и готовились к этому. Спортсмен всегда должен быть к этому готов», – сказала Никитина.

Ого, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

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