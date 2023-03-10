Никитина о допуске российских фехтовальщиков: «Очень обрадовалась, для меня это стало неожиданностью. Конечно, мы надеялись, что нас вернут на мировую арену»

Олимпийская чемпионка не ожидала, что Международная федерация фехтования (FIE) допустит российских спортсменов к участию в международных турнирах.

Сегодня FIE на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Я очень обрадовалась этой новости, для меня это стало неожиданностью.

Конечно, мы надеялись, что нас вернут на мировую арену и готовились к этому. Спортсмен всегда должен быть к этому готов», – сказала Никитина.

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