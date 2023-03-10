Глава ФФР: «Задал на конгрессе FIE вопрос: как неучастие наших спортсменов в соревнованиях повлияет на ситуацию? В ответ услышал тишину»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР FIE Политика Фехтование

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, о чем говорил на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования (FIE).

Сегодня FIE приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам. 

«Мое выступление было короткое. Я сказал, что мы хотим соревноваться на дорожках и показать, что спорт – это мир.

Мы хотим, чтобы те, кто говорит о принадлежности наших спортсменов к армии, к ЦСКА... такие же спортсмены есть в Украине, в Румынии, в Корее и везде во всем мире.

Поэтому не надо говорить о том, что мы имеем непосредственное участие к тому, что происходит.

Я снова задал вопрос: как неучастие наших спортсменов в международных соревнованиях повлияет на ситуацию? В ответ, как и в ноябре, я услышал тишину», – сказал Мамедов.

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