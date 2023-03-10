Журова о допуске фехтовальщиков: «Нужно подождать, что будут делать те 46 стран, которые проголосовали против. Будут ли бойкоты»

Светлана Журова прокомментировала допуск российских фехтовальщиков к турнирам.

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Считаю, что нужно подождать, что будут делать те 46 стран, которые проголосовали против, будут ли бойкоты, примут ли они решение о допуске как должное.

В Латвии предложили лишать государственного финансирования теннисистов, которые выступают на турнирах с россиянами, будет ли сейчас такое же решение по фехтовальщикам?

Тут надо посмотреть на реакцию всех стран, после этого думать самим. Сейчас стало намного больше людей, категорично настроенных против выступления в нейтральном статусе, надо ждать, как наше общество отреагирует на принятие такого предложения.

Если мы примем предложение, а международной федерации ничего не будет от спонсоров, скорее всего, подтянутся и другие федерации.

Многим федерациям нет смысла переходить в Азию, это ничего не изменит, проще международным федерациям допускать наших спортсменов», – сказала Журова.

⚡️Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

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