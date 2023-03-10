Журова о допуске фехтовальщиков: «Нужно подождать, что будут делать те 46 стран, которые проголосовали против. Будут ли бойкоты»

Теги Светлана Журова МОК сборная России сборная России жен FIE Федерация фехтования России Фехтование

Светлана Журова прокомментировала допуск российских фехтовальщиков к турнирам.

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Считаю, что нужно подождать, что будут делать те 46 стран, которые проголосовали против, будут ли бойкоты, примут ли они решение о допуске как должное.

В Латвии предложили лишать государственного финансирования теннисистов, которые выступают на турнирах с россиянами, будет ли сейчас такое же решение по фехтовальщикам?

Тут надо посмотреть на реакцию всех стран, после этого думать самим. Сейчас стало намного больше людей, категорично настроенных против выступления в нейтральном статусе, надо ждать, как наше общество отреагирует на принятие такого предложения.

Если мы примем предложение, а международной федерации ничего не будет от спонсоров, скорее всего, подтянутся и другие федерации.

Многим федерациям нет смысла переходить в Азию, это ничего не изменит, проще международным федерациям допускать наших спортсменов», – сказала Журова.

⚡️Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

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2 комментария

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Hardy
нормальные люди нормально воспримут. а людоеды сами в дерьме, и другим этого желают.
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imaxim
Век спортсмена очень короткий. Ехать надо в любом статусе
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