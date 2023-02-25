Ильгар Мамедов: «Оцениваю наши шансы на возвращение к участию в международных соревнованиях как высокие»
Российских фехтовальщиков могут допустить к международным турнирам.
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) может принять решение о допуске на конгрессе в марте.
«Внеочередной конгресс Международной федерации фехтования состоится 10 марта. Он пройдет в режиме видеоконференции.
Я оцениваю наши шансы на возвращение к участию в международных соревнованиях как высокие. По моей информации, они достаточно высоки. Но вряд ли нас допустят выступать под нашим флагом», – сказал Мамедов.
Комментарии