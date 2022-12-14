Федерация фехтования России отозвала иск в суд Швейцарии на решение об отстранении россиян от международных стартов

Федерация фехтования России (ФФР) отозвала иск, поданный в гражданский суд Швейцарии после отстранения Международной федерацией фехтования (FIE) российских спортсменов от международных соревнований.

Об этом сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов.

«Наши юристы отзывают иск. Мы не будем продолжать судебный процесс, поскольку прошел очередной конгресс FIE, где принято решение об организации внеочередного конгресса, который должен принять решение по возвращению наших спортсменов [на международные старты]. Он состоится в марте», – сказал Мамедов.