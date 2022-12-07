Ильгар Мамедов: «Если нас вернут, будет очень тяжело. Мы практически потеряли все рейтинги. Через три месяца будет полный ноль»
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.
ОКР рассматривает два варианта – участие в Олимпиаде-2024 в Париже и полноценное возвращение не раньше 2026 года.
«Если нас вернут, будет очень тяжело. Мы придем из ниоткуда. Мы практически потеряли все рейтинги. А через три месяца будет полный ноль.
Если возникнет возможность попытаться попасть на Олимпиаду, то лучше ей воспользоваться, чем смотреть Игры по телевизору», – сказал Мамедов.
Поздняков о допуске россиян к международным соревнованиям: «Рассматриваем два варианта – участие в Олимпиаде-2024 и полноценное возвращение не раньше 2026 года»
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