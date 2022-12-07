Ильгар Мамедов: «Если нас вернут, будет очень тяжело. Мы практически потеряли все рейтинги. Через три месяца будет полный ноль»

Президент Федерации фехтования России ( ) Ильгар Мамедов прокомментировал слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) о вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.

рассматривает два варианта – участие в Олимпиаде-2024 в и полноценное возвращение не раньше 2026 года.

«Если нас вернут, будет очень тяжело. Мы придем из ниоткуда. Мы практически потеряли все рейтинги. А через три месяца будет полный ноль.

Если возникнет возможность попытаться попасть на Олимпиаду, то лучше ей воспользоваться, чем смотреть Игры по телевизору», – сказал Мамедов.

Поздняков о допуске россиян к международным соревнованиям: «Рассматриваем два варианта – участие в Олимпиаде-2024 и полноценное возвращение не раньше 2026 года»