Поздняков о допуске россиян к международным соревнованиям: «Рассматриваем два варианта – участие в Олимпиаде-2024 и полноценное возвращение не раньше 2026 года»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о двух вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.
«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта – участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года. Готовимся к обоим вариантам», – сказал Поздняков.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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