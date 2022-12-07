Поздняков о допуске россиян к международным соревнованиям: «Рассматриваем два варианта – участие в Олимпиаде-2024 и полноценное возвращение не раньше 2026 года»

Глава Олимпийского комитета России ( ) рассказал о двух вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта – участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года. Готовимся к обоим вариантам», – сказал Поздняков.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.