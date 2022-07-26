Суд Евросоюза отказал Усманову в ускоренном порядке рассмотрения дела о санкциях

Европейский суд отклонил ходатайство российского бизнесмена Алишера Усманова об ускоренном порядке рассмотрения дела о санкциях.

Об этом сообщила немецкая газета Bild. По информации издания, в марте предприниматель покинул немецкий город Тегернзе и отправился в Узбекистан.

Евросоюз ввел санкции против Усманова в феврале, его активы в ЕС были заморожены. Позднее россиянин объявил, что приостанавливает исполнение обязанностей в качестве президента Международной федерации фехтования (FIE).

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского суда сообщал, что Усманов подал иск 29 апреля. Он требовал отменить решение о введении санкций и приостановить исполнение запретительных мер до вердикта суда.

А что сейчас с Усмановым, Лисиным и Кремлевым – последними людьми из России, которые рулят международными федерациями?