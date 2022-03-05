Лэмпард о санкциях против Усманова: «Это никак не повлияло на команду «Эвертона». У меня нет опасений»

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Алишер Усманов Политика Футбол

Фрэнк Лэмпард высказался о санкциях в отношении Алишера Усманова.

Ранее «Эвертон» отказался от сотрудничества с бизнесменом и его холдингом USM, владеющим правами на название стадиона «ирисок».

«Я ни с кем не общался об этом, и это никак не повлияло на мою команду.

У меня нет опасений. Под этим я имею в виду, что у меня недостаточно информации, чтобы комментировать это. Я должен сосредоточиться на футболе и своей работе», – сказал главный тренер «Эвертона».

«Эвертон» разорвал контракт с компанией Усманова. Без ее денег клубу будет очень сложно

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