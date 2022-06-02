FIE не согласилась на предложение ФФР разрешить российским фехтовальщикам выступать в нейтральном статусе. Суд дал сторонам 3 месяца на разрешение ситуации

Международная федерация фехтования (FIE) в ходе предварительных слушаний в Лозанне не согласилась на участие российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации фехтования России (ФФР).

ФФР оспаривала решение об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой FIE в гражданском суде Швейцарии.

«Сегодня прошли предварительные слушания, где одним из вариантов для достижения компромисса было предложение ФФР допустить россиян к стартам в нейтральном статусе под флагом FIE.

Но FIE в лице исполняющего обязанности президента Эммануэля Кациадакиса (Греция) отстаивала решение своего исполнительного комитета об отстранении. Суд дал сторонам три месяца на разрешение ситуации, а предложение ФФР в FIE приняли к сведению.

Если ответ будет отрицательным, FIE должен будет дать обоснование, с которым ФФР может перейти на следующую стадию и судиться, чтобы спортсмены все-таки смогли выступать. Но три месяца – долгий срок, поэтому юристы будут искать способы, чтобы ускорить этот процесс. Чемпионат мира стартует в Каире уже 15 июля», – сообщил источник.