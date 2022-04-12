Международная федерация фехтования не будет допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация фехтования (FIE) не будет допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, так как в уставе организации нет такой возможности.

Об этом сообщил глава фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

«Мы проводили переговоры с FIE о выступлении наших фехтовальщиков в нейтральном статусе на международных соревнованиях. К сожалению, FIE не может этого сделать в связи с положениями в уставе, где вообще не прописан такой статус, как «нейтральный атлет».

Так как нас отстранил не МОК, а сама FIE по рекомендации МОК, мы не сможем участвовать до разрешения этой ситуации в правовом поле.

Тем не менее, на данный момент среди спортсменов нет порывов делать какие-то кардинальные решения – завершать карьеру, менять спортивное гражданство и так далее. Пока мы все надеемся, что ситуация разрешится в скором времени, и мы будем полноценно допущены до международных соревнований», – сказал Мамедов.