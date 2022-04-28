Софья Великая: «Все должны находиться в равных условиях – выступать под своим флагом. Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию высказалась о выступлении на Олимпийских играх без национального флага и гимна.

«Я участвовала в Играх в Рио-де-Жанейро, когда была такая возможность, но ограничения уже вводили против наших легкоатлетов.

Уже в Токио мы поехали под флагом ROC (Олимпийского комитета России). Мы все время наделялись, что ограничения и давление, которые были в нашу сторону, закончатся.

Но оно только нарастало. Все должны находиться в равных условиях – выступать под своим флагом и со своим гимном. Сейчас олимпийское движение под большим вопросом.

Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры», – сказала Великая.