Софья Великая: «Все должны находиться в равных условиях – выступать под своим флагом. Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры»

Теги сборная России жен Софья Великая ТАСС Фехтование

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая высказалась о выступлении на Олимпийских играх  без национального флага и гимна. 

«Я участвовала в Играх в Рио-де-Жанейро, когда была такая возможность, но ограничения уже вводили против наших легкоатлетов.

Уже в Токио мы поехали под флагом ROC (Олимпийского комитета России). Мы все время наделялись, что ограничения и давление, которые были в нашу сторону, закончатся.

Но оно только нарастало. Все должны находиться в равных условиях – выступать под своим флагом и со своим гимном. Сейчас олимпийское движение под большим вопросом.

Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры», – сказала Великая. 

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