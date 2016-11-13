Софья Великая: «Придется ехать на пятую Олимпиаду, пока говорю это во вселенную, но возможность есть»

Российская фехтовальщица Софья Великая прокомментировала свой результат на олимпийском турнире саблисток в Токио, где она заняла второе место.

В финальном поединке Великая, для которой это уже третье подряд личное серебро на Олимпиадах, уступила другой россиянке – Софии Поздняковой.

«Придется ехать на пятую Олимпиаду, пока говорю это во вселенную, но так как осталось три года, возможность для этого есть: год отдохнуть, год лицензию завоевать и выступить», – сказала Великая.

Золото и серебро (снова у Великой) в фехтовании, минимум серебро в тхэквондо, бронза на вышке и шансы на победу в спортивной гимнастике: 3-й день Олимпиады