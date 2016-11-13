Великая вышла в финал личного турнира в сабле третью Олимпиаду подряд: как и в Рио-2016, обе финалистки из России

Российские фехтовальщицы и Софья Позднякова встретятся в финале турнира саблисток на в Токио.

Вторую Олимпиаду подряд золото разыграют россиянки: в обыграла Софью Великую.

Для 36-летней Великой это третий личный финал на Олимпиадах. В Лондоне-2012 она завоевала серебро, уступив кореянке Ким Джи Ен.

Великая является олимпийской чемпионкой Рио-2016 в команде, также на ее счету восемь золотых медалей чемпионатов мира. Она была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Токио-2020.

Поздняковой 24 года, она – двукратная чемпионка мира.

Финал пройдет 26 июля, начало – 14.45 по московскому времени.