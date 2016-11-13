Великая вышла в финал личного турнира в сабле третью Олимпиаду подряд: как и в Рио-2016, обе финалистки из России

Теги сборная России жен Софья Великая сабля Олимпиада-2020 София Позднякова Фехтование

Российские фехтовальщицы Софья Великая и Софья Позднякова встретятся в финале турнира саблисток на Олимпиаде в Токио. 

Вторую Олимпиаду подряд золото разыграют россиянки: в Рио-2016 Яна Егорян обыграла Софью Великую. 

Для 36-летней Великой это третий личный финал на Олимпиадах. В Лондоне-2012 она завоевала серебро, уступив кореянке Ким Джи Ен. 

Великая является олимпийской чемпионкой Рио-2016 в команде, также на ее счету восемь золотых медалей чемпионатов мира. Она была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Токио-2020. 

Поздняковой 24 года, она – двукратная чемпионка мира. 

Финал пройдет 26 июля, начало – 14.45 по московскому времени. 

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