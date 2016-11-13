Олимпиада-2020. Великая и Позднякова вышли полуфинал в фехтовании на сабле, Никитина выбыла в 1/4

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио женщины разыграют медали в турнире саблисток.

Софья Великая и София Позднякова вышли в полуфинал, Ольга Никитина завершила борьбу на стадии 1/4.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Фехтование



Женщины

Сабля

Начало финалов – 13.50 по московскому времени.



Полуфиналы

София Позднякова (Россия) – Манон Брюне (Франция) – 12.00

Анна Мартон (Венгрия) – Софья Великая (Россия) – 12.25

1/4 финала

София Поднякова (Россия) – Цянь Цзяжуй (Китай) – 15:12

Софья Великая (Россия) – Мариэль Загунис (США) – 15:8

Ольга Никитина (Россия) – Манон Брюне (Франция) – 5:15

1/8 финала

Ян Хэнъюй (Китай) – София Позднякова (Россия) – 8:15

Ольга Никитина (Россия) – Анна Башта (Азербайджан) – 15:13

Ирене Векки (Италия) – Софья Великая (Россия) – 12:15

1/16 финала

София Позднякова (Россия) – Росселла Грегорио (Италия) – 15:12

Ольга Никитина (Россия) – Дагмара Возняк (США) – 15:14

Софья Великая (Россия) – Рената Катона (Венгрия) – 15:4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское.

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