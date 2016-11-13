Олимпиада-2020. Великая и Позднякова вышли полуфинал в фехтовании на сабле, Никитина выбыла в 1/4

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио женщины разыграют медали в турнире саблисток.
Софья Великая и София Позднякова вышли в полуфинал, Ольга Никитина завершила борьбу на стадии 1/4.
Токио, Япония
Фехтование
Женщины
Сабля
Начало финалов – 13.50 по московскому времени.
Полуфиналы
София Позднякова (Россия) – Манон Брюне (Франция) – 12.00
Анна Мартон (Венгрия) – Софья Великая (Россия) – 12.25
1/4 финала
София Поднякова (Россия) – Цянь Цзяжуй (Китай) – 15:12
Софья Великая (Россия) – Мариэль Загунис (США) – 15:8
Ольга Никитина (Россия) – Манон Брюне (Франция) – 5:15
1/8 финала
Ян Хэнъюй (Китай) – София Позднякова (Россия) – 8:15
Ольга Никитина (Россия) – Анна Башта (Азербайджан) – 15:13
Ирене Векки (Италия) – Софья Великая (Россия) – 12:15
1/16 финала
София Позднякова (Россия) – Росселла Грегорио (Италия) – 15:12
Ольга Никитина (Россия) – Дагмара Возняк (США) – 15:14
Софья Великая (Россия) – Рената Катона (Венгрия) – 15:4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское.
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