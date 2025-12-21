Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/32 финала. Литтлер сыграет с Дэвисом, ван Гервен против О’Коннора, другие матчи

Литтлер сыграет с Дэвисом в 1/32 финала чемпионата мира по дартсу.

С 21 по 24 декабря в Лондоне проходит 1/32 финала чемпионата мира по дартсу. Действующий победитель турнира англичанин Люк Литтлер сыграет с Дэвидом Дэвисом из Уэльса. Чемпионат мира по дартсу-2026 Лондон, Англия 1/32 финала 21 декабря Стивен Бантинг (Англия) – Нитин Кумар (Индия) – 3:0 Крис Доби (Англия) – Эндрю Гилдинг (Англия) – 1:3 Майкл Смит (Англия) – Нильс Зонневельд (Нидерланды) – 1:3 Андреас Харриссон (Швеция) – Мотому Сакаи (Япония) – 3:0 Райан Сирл (Англия) – Брендон Долан (Северная Ирландия) – 3:0 Райан Джойс (Англия) – Кшиштоф Ратайски (Польша) – 15.40 Гервин Прайс (Уэльс) – Уэсли Плейзье (Нидерланды) – 23.10 22 декабря Люк Литтлер (Англия) – Дэвид Дэвис (Уэльс) – 00.10 Дэймон Хета (Австралия) – Штефан Белльмонт (Швейцария) – 01.10 Джеймс Уэйд (Англия) – Рики Эванс (Англия) – 18.40 Джан ван Веен (Нидерланды) – Алан Сутар (Шотландия) – 22.10 Нейтан Эспиналл (Англия) – Леонард Гейтс (США) – 23.10 23 декабря Люк Хамфрис (Англия) – Пол Лим (Сингапур) – 00.10 Джермейн Ваттимена (Нидерланды) – Скотт Уильямс (Англия) – 17.40 Питер Райт (Шотландия) – Арно Мерк (Германия) – 18.40 Гэри Андерсон (Шотландия) – Коннор Скатт (Англия) – 23.10 24 декабря Майкл ван Гервен (Нидерланды) – Уильям О’Коннор (Ирландия) – 00.10 ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество сетов – 5. Указано московское время. Полную сетку можно посмотреть здесь.