Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/32 финала. Литтлер сыграет с Дэвисом, ван Гервен против О’Коннора, другие матчи
С 21 по 24 декабря в Лондоне проходит 1/32 финала чемпионата мира по дартсу. Действующий победитель турнира англичанин Люк Литтлер сыграет с Дэвидом Дэвисом из Уэльса.
Лондон, Англия
1/32 финала
21 декабря
Стивен Бантинг (Англия) – Нитин Кумар (Индия) – 3:0
Крис Доби (Англия) – Эндрю Гилдинг (Англия) – 1:3
Майкл Смит (Англия) – Нильс Зонневельд (Нидерланды) – 1:3
Андреас Харриссон (Швеция) – Мотому Сакаи (Япония) – 3:0
Райан Сирл (Англия) – Брендон Долан (Северная Ирландия) – 3:0
Райан Джойс (Англия) – Кшиштоф Ратайски (Польша) – 15.40
Гервин Прайс (Уэльс) – Уэсли Плейзье (Нидерланды) – 23.10
22 декабря
Люк Литтлер (Англия) – Дэвид Дэвис (Уэльс) – 00.10
Дэймон Хета (Австралия) – Штефан Белльмонт (Швейцария) – 01.10
Джеймс Уэйд (Англия) – Рики Эванс (Англия) – 18.40
Джан ван Веен (Нидерланды) – Алан Сутар (Шотландия) – 22.10
Нейтан Эспиналл (Англия) – Леонард Гейтс (США) – 23.10
23 декабря
Люк Хамфрис (Англия) – Пол Лим (Сингапур) – 00.10
Джермейн Ваттимена (Нидерланды) – Скотт Уильямс (Англия) – 17.40
Питер Райт (Шотландия) – Арно Мерк (Германия) – 18.40
Гэри Андерсон (Шотландия) – Коннор Скатт (Англия) – 23.10
24 декабря
Майкл ван Гервен (Нидерланды) – Уильям О’Коннор (Ирландия) – 00.10
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество сетов – 5. Указано московское время.
