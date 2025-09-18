Соведущий Тутберидзе в шоу «Большие девочки»: «Этери жестко наказывала меня, поначалу я ее боялся. Она спустилась с Олимпа, невероятная мощь»

Соведущий Тутберидзе в шоу «Большие девочки» рассказал, что сначала боялся ее.

Кирилл Кошарин – двукратный чемпион Европы по регби, мастер спорта России, телеведущий. Кошарин и тренер Этери Тутберидзе в течение двух сезонов являлись ведущими реалити-шоу о похудении «Большие девочки» на телеканале «Пятница».

«Этери Георгиевна меня иногда жестко наказывала в плане результатов наших подопечных. Я поначалу ее боялся, конечно. Она спустилась с Олимпа, невероятная скала и мощь.

Но Этери Георгиевна – легенда, невероятный человек. Я считаю ее мамой проекта. У нас с ней сложились очень душевные, теплые отношения. К ней можно подойти абсолютно с любым вопросом.

Она очень крутая. Просто нужно попытаться сесть и поговорить по-человечески, и она открывается по-другому. Этери Георгиевна – доброй души человек. Завтра стартует олимпийский отбор. Позвоню Этери Георгиевне, пожелаю удачи. Будем держать кулаки за них с Аделией Петросян», – сказал Кошарин.