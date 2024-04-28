27 апреля стартовал BetBoom Чемпионат России по боулингу 2024 в Красноярске.

С 27 апреля по 5 мая пройдет BetBoom Чемпионат России по боулингу 2024 в Красноярске.

КЛБ совместно с Федерацией Боулинга России (ФБР) второй год подряд проводит крупнейшие соревнования по боулингу в России, которые определяют лучших спортсменов нашей страны в личных, парных и командных дисциплинах.

Ютуб-канал лиги покажет Чемпионат по боулингу в прямом эфире.

ТВ-финалы традиционно прокомментирует легендарный Дмитрий Губерниев

КЛБ – профессиональная международная лига боулинга. BetBoom Чемпионат России – крупнейшие соревнования по боулингу на территории России и СНГ.

Подробности о предстоящих турнирах – на официальном сайте КЛБ, а также в телеграм-канале и на странице VK.



