27 апреля стартовал BetBoom Чемпионат России по боулингу 2024 в Красноярске.
С 27 апреля по 5 мая пройдет BetBoom Чемпионат России по боулингу 2024 в Красноярске.
КЛБ совместно с Федерацией Боулинга России (ФБР) второй год подряд проводит крупнейшие соревнования по боулингу в России, которые определяют лучших спортсменов нашей страны в личных, парных и командных дисциплинах.
Ютуб-канал лиги покажет Чемпионат по боулингу в прямом эфире.
ТВ-финалы традиционно прокомментирует легендарный Дмитрий Губерниев
КЛБ – профессиональная международная лига боулинга. BetBoom Чемпионат России – крупнейшие соревнования по боулингу на территории России и СНГ.
Подробности о предстоящих турнирах – на официальном сайте КЛБ, а также в телеграм-канале и на странице VK.