Грицюк о «Нью-Джерси»: «Калинин говорил, что арена классная, Нью-Йорк близко. Если есть время, можно посмотреть Манхэттен»

Арсений Грицюк прокомментировал предстоящий переезд в США.

В мае 24-летний форвард подписал контракт новичка с «Нью-Джерси».

«Думаю, я бы жил ближе к арене. Я пока общался только с Сергеем Калининым (выступал за «Девилс» в 2015-2017 годах – Спортс’‘). Он посоветовал мне посмотреть один вариант. Как приеду, буду смотреть уже на месте.

Он говорил, что классная арена, Нью-Йорк близко. Если есть свободное время, можно съездить погулять, посмотреть Манхэттен.

В бытовом плане он посоветовал два района – они более спокойные, тихие. Поэтому буду делать акцент на этом», – сказал Арсений Грицюк.

Грицюк об игре в НХЛ: «Интересно попробовать на себе силу Бобровского. Побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
ТАСС
