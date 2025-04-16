Дмитрий Губерниев: «Только Путин и Трамп смогут вернуть российских спортсменов»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто сможет вернуть российских спортсменов на международную арену.
– Вы часто находитесь на связи с министром спорта. Какой Михаил Дегтярев в жизни?
– Нормальный мужик, и этим все сказано. Настоящий профессионал своего дела, умный, любящий спорт, с хорошим чувством юмора. У меня с ним прекрасный контакт. Я очень верю в Дегтярева. Тот факт, что с него сняли европейские санкции, говорит о том, что он большой молодец.
– Люди тоже верят, что это тот человек, который сможет вернуть российских спортсменов на международные старты.
– Российских спортсменов смогут вернуть только Владимир Путин и Дональд Трамп. Так или иначе, Дегтярев выжимает из себя максимум. Это понятно.
– Вы общались с другими министрами, функционерами и политиками. В чем главное преимущество Дегтярева?
– Он уверен в себе, не боится ответственности и признает свои ошибки. Дегтярева поддерживает президент, потому что он не юлит и называет вещи своими именами. Дегтярев – молодец, – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
С 2022 года россияне во многих видах спорта выступают на международных соревнованиях либо в ограниченном составе, либо по-прежнему отстранены от участия.
Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает
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