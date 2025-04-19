Михаил Дегтярев: «Для России этноспорт имеет особое значение. Среди наших традиций – городошный спорт, лапта, гонки на оленьих упряжках, десятки других видов»

Дегтярев заявил, что Россия задает тренды для проведения международных стартов.

В Санкт-Петербурге с 19 по 20 апреля проходит Международный форум этноспорта.

«Для России этноспорт имеет особое значение. На территории страны проживает 190 народов и у каждого из них есть свои спортивные традиции. Среди них городошный спорт, лапта, гонки на оленьих упряжках и десятки других видов спорта.

Сегодня мы задаем новые тренды для проведения крупных международных соревнований. По инициативе президента России Владимира Путина уже десять лет проводится фестиваль по национальным и неолимпийским видам спорта.

С 1999 года работает комитет по национальным и неолимпийским видам спорта. На системной основе проводим соревнования отрытого формата, в программу которого включаем традиционные виды спорта», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев .

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