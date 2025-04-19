Михаил Дегтярев: «Категорически осуждаем санкции в спорте. Коллективная ответственность из-за дискриминации по национальному, расовому принципу недопустима»
В Санкт-Петербурге с 19 по 20 апреля проходит Международный форум этноспорта.
«Наша позиция транспарентная и последовательная. Мы считаем, что в мире происходит в настоящее время десятки вооруженных конфликтов практически на всех континентах. Некоторые страны находятся под санкциями ООН десятилетиями. Я примеры не буду приводить, вы их знаете.
При этом сегодня все выступают и на Олимпийских играх. Категорически осуждаем любые санкции в спорте. А коллективная ответственность из-за дискриминации по национальному, расовому принципу просто недопустима. Спорт должен объединять.
Поэтому мы приветствуем усилия Всемирной конфедерации этноспорта во главе с Билалом Эрдоганом по развитию национальных видов спорта без, как говорится, оглядки на любые политические процессы. Спорт должен быть вне политики», – сказал министр спорта России журналистам.
«Знаете, что такое пендельтюр? Это про Париж-2024». Новые тезисы Дегтярева
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий