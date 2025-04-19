Михаил Дегтярев: «Категорически осуждаем санкции в спорте. Коллективная ответственность из-за дискриминации по национальному, расовому принципу недопустима»

Михаил Дегтярев назвал недопустимой коллективную ответственность в спорте.

В Санкт-Петербурге с 19 по 20 апреля проходит Международный форум этноспорта.

«Наша позиция транспарентная и последовательная. Мы считаем, что в мире происходит в настоящее время десятки вооруженных конфликтов практически на всех континентах. Некоторые страны находятся под санкциями ООН десятилетиями. Я примеры не буду приводить, вы их знаете.

При этом сегодня все выступают и на Олимпийских играх. Категорически осуждаем любые санкции в спорте. А коллективная ответственность из-за дискриминации по национальному, расовому принципу просто недопустима. Спорт должен объединять.

Поэтому мы приветствуем усилия Всемирной конфедерации этноспорта во главе с Билалом Эрдоганом по развитию национальных видов спорта без, как говорится, оглядки на любые политические процессы. Спорт должен быть вне политики», – сказал министр спорта России журналистам.

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