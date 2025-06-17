Российские игроки смогут выступить в квалификации на чемпионат мира по дартсу
Игроки из России смогут принять участие в отборе на чемпионат мира по дартсу.
Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной корпорации дартса (PDC).
Россияне и белорусы смогут сыграть в юго-восточном европейском отборе «при соблюдении определенных специальных условий», с которыми они могут ознакомиться при обращении в PDC до подачи заявки.
Чемпионат мира-2025/26 начнется в декабре и завершится в январе, точные даты проведения станут известны позднее.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: PDC
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