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Российские игроки смогут выступить в квалификации на чемпионат мира по дартсу

Игроки из России смогут принять участие в отборе на чемпионат мира по дартсу.

Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной корпорации дартса (PDC).

Россияне и белорусы смогут сыграть в юго-восточном европейском отборе «при соблюдении определенных специальных условий», с которыми они могут ознакомиться при обращении в PDC до подачи заявки.

Чемпионат мира-2025/26 начнется в декабре и завершится в январе, точные даты проведения станут известны позднее. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: PDC
сборная России
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