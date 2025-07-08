В Совфеде предложили присваивать спортивные разряды и звания по гонкам дронов

В Совете Федерации предложили присваивать спортивные звания по гонкам дронов.

Такое мнение высказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Уверен: пришло время обеспечить возможность официального присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта «гонки дронов». Это не просто формальность – это важный шаг к системному развитию перспективного направления, которое объединяет спорт, инженерное творчество и цифровые технологии.

Признание гонок дронов как полноценного вида спорта с системой званий – это стимул для создания профильных секций, клубов и тренировочных центров по всей стране. У нас уже есть талантливые ребята, которые конструируют дроны, управляют ими на уровне мировых чемпионов. Теперь у них появится возможность развиваться внутри национальной спортивной системы.

Через спорт мы формируем интерес к инженерии, к программированию, к точным наукам. Это не менее важно, чем физическая подготовка. У нас есть возможности, есть заинтересованные сообщества, есть энтузиасты. Осталось признать их труд официально и дать им перспективу.

Считаю, что нужно не просто «добавить еще один спорт». Мы предлагаем интегрировать в спортивную систему страны направление, которое формирует у молодежи мышление будущего, техническую культуру и национальную технологическую идентичность.

Гонки дронов – это уже часть завтрашнего дня. Сделаем так, чтобы они стали частью спортивной системы России уже сегодня», – заявил сенатор.