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Россия и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта

Россия и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в области спорта.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Сегодня в Кремле, в присутствии президента России Владимира Владимировича Путина и Эмира Катара Тамима Бен Хамад Аль Тани подписали с моим недавним визави, чрезвычайным и полномочным послом Катара в России, шейхом Ахмедом бин Насером бин Джасемом Аль-Тани меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта России и Министерством спорта и молодежной политики государства Катар в области физической культуры и спорта.

Продолжаем по поручению нашего президента укреплять спортивную дипломатию», – написал Дегтярев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoОлимпийская сборная Катара
logoВладимир Путин
logoОлимпийская сборная России
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