Россия и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта

Россия и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в области спорта.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Сегодня в Кремле, в присутствии президента России Владимира Владимировича Путина и Эмира Катара Тамима Бен Хамад Аль Тани подписали с моим недавним визави, чрезвычайным и полномочным послом Катара в России, шейхом Ахмедом бин Насером бин Джасемом Аль-Тани меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта России и Министерством спорта и молодежной политики государства Катар в области физической культуры и спорта.

Продолжаем по поручению нашего президента укреплять спортивную дипломатию», – написал Дегтярев.