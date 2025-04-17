Россия и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта
Россия и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в области спорта.
Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Сегодня в Кремле, в присутствии президента России Владимира Владимировича Путина и Эмира Катара Тамима Бен Хамад Аль Тани подписали с моим недавним визави, чрезвычайным и полномочным послом Катара в России, шейхом Ахмедом бин Насером бин Джасемом Аль-Тани меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта России и Министерством спорта и молодежной политики государства Катар в области физической культуры и спорта.
Продолжаем по поручению нашего президента укреплять спортивную дипломатию», – написал Дегтярев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости