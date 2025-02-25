Дегтярев хочет слетать в космос: «Мне кажется, довольно скоро это будет доступно, технологии развиваются семимильными шагами»

Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал о желании слетать в космос.

– В 2016-м вы собирались в космос. «Предприятие «Космокурс», я буду одним из испытателей, в 2021-м полет». Потом видел новость, что все отложили до 2025-го. Получается, в этом году улетаете?

– К сожалению, предприятие закрылось. Команда распущена. Там был частный инвестор. Я очень сильно расстроился, когда узнал. Реально ведь планировал! Космос, представляете?! Страшно, темно…

Но, думаю, еще когда-нибудь полечу. И вы, Владимир (Иванов, интервьюер – Спортс’’), тоже полетите. Мне кажется, довольно скоро это будет доступно, технологии развиваются семимильными шагами.

Вот был в Дубае недавно. Меня местные власти пригласили в музей – показать.

– Музей будущего?

– Да. Шикарно же? Они тоже болеют этим. Хотят строить космодром. И им можно пожелать успеха. А Россия – давно космическая держава. Так что, может, и полетим куда-нибудь, – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев в интервью Спортсу’’.

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