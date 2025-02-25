Дегтярев о системе Минспорта: «Дисциплина отсутствовала как явление. Еще не все сделано, мы только на середине пути – впереди много интересного»
– Всего за полгода в роли спортивного босса вы сильно развернулись: перестроения, увольнения. Вам это нравится?
– Я не знаю, как меня воспринимают. У меня есть свой стиль и четкое понимание, что делать. А самое главное, есть поддержка главы государства в наших планах. То, что в спорте назрела централизация, повышение управляемости и дисциплины – факт.
– Когда приняли хозяйство, этого не было?
– Дисциплина отсутствовала как явление. Ее не было ни в министерстве, ни вокруг министерства. Это проявлялось во всем – и в вопросах финансов, и административного порядка, и медиасопровождения. Банально сигналы по вертикали могли не доходить.
Была самостийность, например, директоров подведомственных учреждений или университетов и училищ. Люди не понимали, что живут в экосистеме спорта, у которого есть учредитель, руководитель, а финансы – государственные. Пришлось 8 месяцев крепко повозиться – просто чтобы разгрести. Еще не все сделано, мы только на середине пути. Впереди много интересного.
– Есть видео с одного из форумов, где Дмитрий Губерниев начал респектовать директору ЦСП Георгию Брюсову, и вы его довольно жестко осадили, сказав, что это беспорядок и вы сами будете хвалить или ругать подчиненных. А Брюсова можете хоть сейчас уволить.
– И в чем я не прав?
– То есть вы это серьезно говорили?
– А сколько я уже уволил директоров и ректоров? И буду увольнять дальше. Может, и Брюсова, если плохо будет работать.
– Вы можете уволить человека, который попался под горячую руку, чтобы остальным неповадно было?
– Нет, только за дело, за неэффективность, за просчеты в работе. А из-за плохого настроения судьбы ломать – это не про нас. Для нас каждый сотрудник ценен. Считаю, что нет плохих людей, просто некоторые оказываются не на своих местах, – рассказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев в интервью Спортсу’’.
«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева
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