  • Спортс
  • Тяжелая атлетика
  • Новости
  • Дегтярев о работе губернатором: «Полюбил Хабаровский край и хабаровчан. При этом крепко держал рычаги управления, не допускал никаких заигрываний и провокаций»
59

Дегтярев о работе губернатором: «Полюбил Хабаровский край и хабаровчан. При этом крепко держал рычаги управления, не допускал никаких заигрываний и провокаций»

Дегтярев заявил, что полюбил Хабаровский край за время работы губернатором.

С июля 2020-го по май 2024 года Михаил Дегтярев возглавлял регион (избран губернатором в сентябре 2021-го, ранее был временно исполняющим обязанности). Сейчас он занимает пост министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России (ОКР).

– Хабаровск – самый тяжелый вызов в политической карьере?

– Если говорить про решенные – да. Но проект полностью завершен, хотя в душе я и сейчас остаюсь дальневосточником.

– Вы приехали в Хабаровск – и там больше месяца люди ежедневно выходили на протесты из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Как объясняли это себе?

– Говорил, что нужно всех людей утопить в любви. В итоге полюбил Хабаровский край и хабаровчан. 

При этом крепко держал рычаги управления, не допускал никаких заигрываний и провокаций. Работа и любовь – вот и весь рецепт. Ну а хейт... Я в нем живу с первых дней в политике. Питаюсь им. Поэтому пусть читатели Спортса” напишут побольше комментариев под интервью.

Я буду питаться хейтом недовольных. А кто напишет добрые слова – буду питаться их любовью. Меня вдохновляет и то, и другое. 

– В Хабаровске у вас были переживания, что люди вас так и не примут?

– Нет, конечно. Переживать было некогда, мы сразу с головой ушли в хозяйственные вопросы. За первые два месяца я лично пролетел, проехал, проскакал и проплыл 40 тысяч километров. Край-то большой, размером с Турцию. И нужно было решать много вопросов. Поэтому я был весь в работе, хотя неприятные вещи иногда происходили, – сказал Дегтярев в интервью Спортсу’’.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
ОКР
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Тяжелая атлетика в Telegram
Материалы по теме
«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева
333вчера, 19:55
Дегтярев о хейте: «Шизоиды присылали матери сотни писем типа «роди его обратно», «мы его убьем». Угроз семье было много»
39вчера, 15:00
Дегтярев о системе Минспорта: «Дисциплина отсутствовала как явление. Еще не все сделано, мы только на середине пути – впереди много интересного»
23вчера, 14:22
Главные новости
13 российских тяжелоатлетов заявлены на чемпионат Европы в Кишиневе
23 февраля, 07:40
Президент Marathon Group Винокуров может возглавить Федерацию тяжелой атлетики России. Минспорт недоволен работой Василенко («Матч ТВ»)
30 января, 14:05
Чемпион России по тяжелой атлетике Балаев вернется в спорт после дисквалификации
20 января, 13:23
В Европейской федерации тяжелой атлетики рассчитывают на допуск россиян до турниров
12 декабря 2024, 21:15
Российский тяжелоатлет Саяхов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
17 декабря 2024, 10:33
Глава ФТАР о допуске тяжелоатлетов: «В апреле пройдут чемпионат Европы и молодежное первенство мира – это первые старты, где нас ждут»
14 декабря 2024, 19:54
ФТАР: «Президент Всемирной тяжелоатлетической федерации заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену»
14 декабря 2024, 11:33
64-летняя чемпионка по пауэрлифтингу Кондрашева – самая возрастная из спортсменов России, отбывающих дисквалификацию за допинг
1727 ноября 2024, 15:19
Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон поднял 2303 SSD-накопителя весом 450 кг и общей стоимостью $32 млн
25 ноября 2024, 18:15Фото
Министр спорта Дегтярев о визите в Пхеньян: «Мы придаем большое значение развитию сотрудничества с КНДР»
9225 ноября 2024, 05:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о санкциях: «Задача не в том, чтобы на Олимпиаду попал Дегтярев, а чтобы там выступили Большунов, Лифинцев, Андреева и сотни других наших звездочек»
7вчера, 18:35
Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Софья Богачева дисквалифицирована за допинг на 3 года
223 сентября 2024, 14:30
Матыцин на встрече с министром спорта КНДР: «Спорт должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления»
1617 ноября 2023, 20:00
Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года пройдет в Бахрейне
112 июня 2023, 11:04
Депутат Свищев: «Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях. Важно не торопиться, провести консультации и принять правильное решение»
1226 января 2023, 13:50
Европейские олимпийские комитеты создали комиссию по разрешению споров с ОКР
629 июля 2022, 18:25
РУСАДА занимается проверкой информации по пяти делам, поступившим из отдела по конфиденциальной информации WADA
115 марта 2022, 14:59
Международная федерация тяжелой атлетики отстранила сборные России и Беларуси от соревнований
4 марта 2022, 16:47
Максим Агапитов: «В этом году сборные России по тяжелой атлетике установили рекорд по количеству наград. Это дает надежду на хорошее будущее»
30 декабря 2021, 15:21
Депутат Свищев о трансгендерах: «Пусть проводят гей-олимпиады. Если они хотят метаться туда-сюда, пусть бесятся как хотят»
2923 декабря 2021, 19:26