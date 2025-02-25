Дегтярев о работе губернатором: «Полюбил Хабаровский край и хабаровчан. При этом крепко держал рычаги управления, не допускал никаких заигрываний и провокаций»

Дегтярев заявил, что полюбил Хабаровский край за время работы губернатором.

С июля 2020-го по май 2024 года Михаил Дегтярев возглавлял регион (избран губернатором в сентябре 2021-го, ранее был временно исполняющим обязанности). Сейчас он занимает пост министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России (ОКР).

– Хабаровск – самый тяжелый вызов в политической карьере?

– Если говорить про решенные – да. Но проект полностью завершен, хотя в душе я и сейчас остаюсь дальневосточником.

– Вы приехали в Хабаровск – и там больше месяца люди ежедневно выходили на протесты из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Как объясняли это себе?

– Говорил, что нужно всех людей утопить в любви. В итоге полюбил Хабаровский край и хабаровчан.

При этом крепко держал рычаги управления, не допускал никаких заигрываний и провокаций. Работа и любовь – вот и весь рецепт. Ну а хейт... Я в нем живу с первых дней в политике. Питаюсь им. Поэтому пусть читатели Спортса” напишут побольше комментариев под интервью.

Я буду питаться хейтом недовольных. А кто напишет добрые слова – буду питаться их любовью. Меня вдохновляет и то, и другое.

– В Хабаровске у вас были переживания, что люди вас так и не примут?

– Нет, конечно. Переживать было некогда, мы сразу с головой ушли в хозяйственные вопросы. За первые два месяца я лично пролетел, проехал, проскакал и проплыл 40 тысяч километров. Край-то большой, размером с Турцию. И нужно было решать много вопросов. Поэтому я был весь в работе, хотя неприятные вещи иногда происходили, – сказал Дегтярев в интервью Спортсу’’.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева