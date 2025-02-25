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Дегтярев о хейте: «Шизоиды присылали матери сотни писем типа «роди его обратно», «мы его убьем». Угроз семье было много»

Дегтярев рассказал, как его семье угрожали во время работы в Хабаровском крае.

С июля 2020-го по май 2024 года Михаил Дегтярев возглавлял регион (избран губернатором в сентябре 2021-го, ранее был временно исполняющим обязанности). Сейчас он занимает пост министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России (ОКР).

– В Хабаровске у вас были переживания, что люди вас так и не примут?

– Нет, конечно. Переживать было некогда, мы сразу с головой ушли в хозяйственные вопросы. За первые два месяца я лично пролетел, проехал, проскакал и проплыл 40 тысяч километров. Край-то большой, размером с Турцию. И нужно было решать много вопросов. Поэтому я был весь в работе, хотя неприятные вещи иногда происходили.

– Например?

– Родителям писали письма всякие шизоиды после того, как Навальный* (был внесен в список террористов и экстремистов) опубликовал их домашний адрес.

– Бумажные?

– Да. Матери присылали десятки, даже сотни писем типа «роди его обратно», «мы его убьем». Угроз семье много было. Какие-то негодяи под окнами правительства орали в мегафон: «Мы поставим детей Дегтярева на колени, утопим их в слезах». То, что все перенеслось на семью – неприятно. Но моя семья все пережила.

– Как детей приняли в школе в Хабаровске?

– По-разному. Четвертый сын Иван прибыл в Хабаровск в 4 месяца отроду.

– По внутренним ощущениям: вас там полюбили?

– Не все, конечно. Но большая часть людей, уверен, будет вспоминать добрым словом. Тем более все не закончилось с моим отъездом, потому что проекты, которые мы начали с командой, будут вводиться в строй в 2025, 2026, 2027, а кое-что даже в 2028 и 2029 годах.

Это крупные промышленные предприятия, дороги, развязки, школы, кампус Тихоокеанского университета.

Стратегически важный погранпереход в Китай на острове Большой Уссурийский. Президент в январе 2024-го на встрече в Хабаровске мне согласовал и проект, и переход, и включение его в план. В 2027-м должно быть открытие, если не ошибаюсь.

Тихоокеанская железная дорога с портом Эльга заработала в ноябре 2024 года. Строительство мы начали в 2021-м.

А тепломагистраль ТМ-35? Это огромная труба для отопления нового микрорайона, которую не могли построить 20 лет. Мы нашли деньги, механизмы, поставили в Хабаровске завод, который эту трубу производит, начали строительство в 2022-м, а закончить должны в 2025-м. Скоро будут ленточки резать, – рассказал Дегтярев в интервью Спортсу’’.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Министерство спорта России
ОКР
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