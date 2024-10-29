Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Джанхотов дисквалифицирован на 14 месяцев за допинг
Тяжелоатлет Рамзан Джанхотов дисквалифицирован на 14 месяцев за допинг.
Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Срок санкции отсчитывается с 22 августа 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 9 августа 2023-го.
Отмечается, что спортсмен нарушил пункты 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода) Общероссийских антидопинговых правил.
Джанхотову 21 год, он серебряный призер Игр стран СНГ (2023). Также на его счету серебряная (2020) и две бронзовых награды (2022, 2023) на чемпионатах России.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: РУСАДА
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