Пятикратная олимпийская чемпионка Пехштайн намерена отсудить у ISU 8 миллионов евро за дисквалификацию в 2009 году

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн подала в суд на ISU.

В 2009 году Международный союз конькобежцев дисквалифицировал спортсменку на два года из-за аномальных показателей биологического паспорта. Позже выяснилось, что у Пехштайн клеточная анемия – наследственное нарушение в структуре красных кровяных клеток.

Из-за дисквалификации спортсменка была вынуждена пропустить Олимпиаду-2010 в Ванкувере.

Пехштайн подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), Европейский суд по правам человека, Швейцарский федеральный трибунал. Все апелляции были отклонены.

В 2015 году конькобежка уже подавала в суд на Международный союз конькобежцев (ISU) на возмещение ущерба в размере 4,4 миллиона евро. Немецкий федеральный суд отклонил иск.

Сейчас Пехштайн намерена взыскать с ISU 8 млн евро в качестве компенсации.

«Наш иск о возмещении ущерба сейчас составляет восемь миллионов евро. Мы ожидаем, что региональный суд присудит эту сумму», – цитирует Sportschau адвоката спортсменки Томаса Саммерера.

Пехштайн – пятикратная олимпийская чемпионка, также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали Игр. Она выступала на всех Олимпиадах с 1992 года, кроме Ванкувера‑2010, и в 2022-м стала первой женщиной, принявшей участие в восьми зимних Играх.

Отобраться на Олимпиаду в 50 лет, после странной дисквалификации и попытки суицида? Да, это реально – для Клаудии Пехштайн