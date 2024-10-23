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Пятикратная олимпийская чемпионка Пехштайн намерена отсудить у ISU 8 миллионов евро за дисквалификацию в 2009 году

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн подала в суд на ISU.

В 2009 году Международный союз конькобежцев дисквалифицировал спортсменку на два года из-за аномальных показателей биологического паспорта. Позже выяснилось, что у Пехштайн клеточная анемия – наследственное нарушение в структуре красных кровяных клеток.

Из-за дисквалификации спортсменка была вынуждена пропустить Олимпиаду-2010 в Ванкувере. 

Пехштайн подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), Европейский суд по правам человека, Швейцарский федеральный трибунал. Все апелляции были отклонены. 

В 2015 году конькобежка уже подавала в суд на Международный союз конькобежцев (ISU) на возмещение ущерба в размере 4,4 миллиона евро. Немецкий федеральный суд отклонил иск. 

Сейчас Пехштайн намерена взыскать с ISU 8 млн евро в качестве компенсации. 

«Наш иск о возмещении ущерба сейчас составляет восемь миллионов евро. Мы ожидаем, что региональный суд присудит эту сумму», – цитирует Sportschau адвоката спортсменки Томаса Саммерера. 

Пехштайн – пятикратная олимпийская чемпионка, также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали Игр. Она выступала на всех Олимпиадах с 1992 года, кроме Ванкувера‑2010, и в 2022-м стала первой женщиной, принявшей участие в восьми зимних Играх. 

Отобраться на Олимпиаду в 50 лет, после странной дисквалификации и попытки суицида? Да, это реально – для Клаудии Пехштайн

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sportschau
logoISU
дисквалификации
Клаудия Пехштайн
сборная Германии жен
деньги
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