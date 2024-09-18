Грузинского дзюдоиста Тушишвили дисквалифицировали на полгода за неспортивное поведение на Олимпиаде
Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили отстранен от соревнований на полгода.
Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF). Спортсмена дисквалифицировали за неспортивное поведение на Олимпиаде-2024.
После поражения в 1/4 финала олимпийского турнира от француза Тедди Ринера Тушишвили толкнул соперника, который пытался подняться с татами, и положил ему руку на лицо.
Впоследствии грузинский спортсмен был дисквалифицирован и лишился возможности бороться за бронзу.
Cрок дисквалификации Тушишвили отсчитывается с 30 августа 2024 года и завершится 25 февраля 2025-го.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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